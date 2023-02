TORONTO, ONTARIO - 7. Februar 2023 / IRW-Press / - Wir von Pasinex Resources Limited (CSE: PSE) (FWB: PNX) (das "Unternehmen" oder "Pasinex") übermitteln den Betroffenen des jüngsten Erdbebens in der Türkei unser tief empfundenes Mitgefühl und unsere Anteilnahme. Die Mitarbeiter in unserer Geschäftsstelle und unserem Bergbaubetrieb in Adana sind glücklicherweise sicher und unverletzt.

Andrew Gottwald, Chief Financial Officer von Pasinex, nimmt zu den Vorkommnissen Stellung wie folgt: "Wir sind tief besorgt über das jüngste Erdbeben in der Türkei und sprechen den Betroffenen unser aufrichtiges Mitgefühl aus. Unsere Niederlassung in Adana und der Bergbaubetrieb Pinargozu haben keine nennenswerten Schäden zu beklagen, doch die Sicherheit unserer Mitarbeiter und das Wohlergehen der örtlichen Bevölkerung haben für uns nach wie vor Priorität. Aus diesem Grund hat Pasinex den Betrieb in der Mine vorübergehend eingestellt und wird die Situation weiterhin beobachten und die örtliche Gemeinde in jeder erdenklichen Weise unterstützen."

Die Zinkmine Pinargozu wurde durch das Erdbeben zwar nicht beschädigt, ist aber ein integraler Bestandteil der Kommune, und wir nehmen daher unsere Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern und der näheren Umgebung sehr ernst. Wir haben unser gut ausgebildetes Minenrettungsteam sowie unsere Bagger und Lastwagen den Behörden zur Verfügung gestellt, um die Bergungsarbeiten in den umliegenden Städten zu unterstützen. Wir sind uns der Auswirkungen bewusst, die Naturkatastrophen auf die Gemeinden haben können, und setzen uns dafür ein, den Bedürftigen in diesen schwierigen Zeiten beizustehen. Um die Sicherheit und das Wohlergehen aller zu gewährleisten, haben wir den Betrieb in der Mine vorübergehend für einige Tage eingestellt.

Zwischenzeitlich führen wir eine eingehende Sondierung des Standorts durch und werden alle erforderlichen Maßnahmen umsetzen, um die Sicherheit unserer Mitarbeiter sowie der örtlichen Bevölkerung zu gewährleisten.

Wir möchten den örtlichen Behörden und Einsatzkräften für ihr rasches Reagieren und ihre Bereitschaft, den Bedürftigen vor Ort zu helfen, von ganzem Herzen danken. Wir werden die Situation auch weiterhin genau beobachten und umgehend über allfällige Neuigkeiten berichten. Wir sind für die örtliche Gemeinde und ihre Bevölkerung da und werden sie in dieser herausfordernden Zeit nach besten Kräften unterstützen."

Über Pasinex

Pasinex Resources Limited ist ein in Toronto ansässiges Bergbauunternehmen, das über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Pasinex Arama ve Madencilik Anonim Sirketi ("Pasinex Arama") zu 50 % an Horzum Maden Arama ve Isletme Anonim Sirketi ("Horzum AS" oder "Joint Venture") beteiligt ist. Horzum AS besitzt 100% der produzierenden hochgradigen Zinkmine Pinargozu. Horzum AS verkauft von seinem Minenstandort in der Türkei aus direkt an Zinkhütten und/oder Raffinerien über Rohstoffhändler. Das Unternehmen besitzt auch eine Option auf den Erwerb von 80 Prozent des hochgradigen Zinkexplorationsprojekts Gunman in Nevada. Pasinex verfügt über ein starkes technisches Managementteam, das bei der Mineralexploration und der Erschließung von Bergbauprojekten eine langjährige Erfahrung vorweisen kann. Wir von Pasinex Resources Limited haben uns die Exploration und gewinnbringende Förderung von hochgradigen Erzvorkommen zur Aufgabe gemacht, um für Wachstum und Wohlstand bei unseren Aktionären, Mitarbeitern und in den Gemeinden rund um unsere Betriebsstätten zu sorgen. Dabei erfüllen wir sämtliche Anforderungen an Sicherheit, Gesundheit und Umwelt.

www.pasinex.com

Für das Board of Directors:

PASINEX RESOURCES LIMITED

"Andrew Gottwald"

Andrew Gottwald

Chief Financial Officer

Tel: +1 416.861.9659

E-Mail: info@pasinex.com

Evan White

Manager of Corporate Communications

Tel: +1 416.906.3498

E-Mail: evan.white@pasinex.com

https://pasinex.com

82 Richmond Street East

Toronto, Ontario, M5C 1P1

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden.

Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Pasinex annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel, die Explorationsergebnisse und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

