Das renommierte, im Napa Valley gelegene Weingut Chappellet (www.chappellet.com) freut sich, bekanntgeben zu können, dass es eine Einladung erhalten hat, ein bevorzugter Partner (Preferred Partner) von Relais Châteaux zu werden. Damit wird Chappellet als erstem amerikanischem Weingut die Ehre einer Preferred Partner-Einladung zuteil und es gesellt sich zu einer exklusiven Liste einiger der weltweit besten Weingüter, die zu Partnern von Relais Châteaux ernannt wurden. Relais Châteaux, gegründet 1954, ist ein Vereinigung von über 580 Hotels und Restaurants auf der ganzen Welt, die von unabhängigen Gastwirten, Köchen und Eigentümern betrieben werden, denen die Leidenschaft für hervorragende Leistungen und der Wunsch nach Authentizität in den Beziehungen zu ihren Kunden gemeinsam ist. Die Auswahl der bevorzugten Partner erfolgt auf der Grundlage ihrer gemeinsamen Werte mit Relais Châteaux und ihrer Fähigkeit, einzigartige und unvergessliche Erlebnisse in ihren jeweiligen speziellen Tätigkeitsbereichen zu bieten. "Als Mehrgenerationenweingut in Familienbesitz, das die Werte und die Leidenschaft für Spitzenleistungen von Relais Châteaux teilt, freuen wir uns sehr, aufbauend auf unserer langjährigen Beziehung mit Relais Châteaux nun einer ihrer bevorzugten Partner geworden zu sein", so Cyril Chappellet, der President und Chairman von Chappellet in zweiter Generation.

Chappellet, gegründet 1967 von den legendären Winzern Donn und Molly Chappellet, war das zweite nach der Prohibition im Napa Valley entstandene Weingut. Beflügelt von dem Spruch "Bacchus liebt Hügel", ließ sich die Familie Chappellet auf dem Pritchard Hill in den östlichen Berggebieten des Napa Valley nieder und wurde damit zu einem der ersten Pioniere in der Anlage von Weinbergen in Hochlagen. Der Anteil der oberhalb von 1.000 Fuß angebauten Trauben an der Gesamtproduktion Kaliforniens beträgt zwar nur etwa 3 %, aber die in den Bergen angebaute Weine zählen zu den kultigsten und begehrtesten Weinen Amerikas. Das Weingut Chappellet ist auch heute noch unabhängig und familiengeführt. Seine Berglagen-Cabernet Sauvignons von Pritchard Hill haben weltweites Ansehen erlangt und gelten als Maßstab für ihre Region. Sie wurden von den besten Weinkritikern mehrfach mit 100 Punkten bewertet und mit den Premier Cru-Weinen aus Bordeaux verglichen.

"Seit 1967 widmet sich unser Familienweingut am Pritchard Hill der Herstellung von Cabernet Sauvignon von Weltklasse aus Berglagen", fügte Cyril Chappellet hinzu "Wie alle Relais Châteaux-Häuser streben auch wir Perfektion in allem an, was wir tun, von der sorgfältigen Bio-Bewirtschaftung unserer Weinberge bis hin zu den tiefen und dauerhaften Bindungen, die wir zu unseren Kunden aufbauen. Im Laufe der Jahre haben wir bemerkenswerte Beziehungen zu vielen Relais Châteaux-Besitzern und -Häusern in Nordamerika gepflegt. Wir freuen uns auf die weitere Entwicklung dieser starken Verbindungen und bauen gleichzeitig unsere Präsenz rund um den Globus aus."

In den letzten zehn Jahren hat Chappellet mit einer Reihe von Relais Châteaux-Häusern in Nordamerika zusammengearbeitet und für seine Sammler kuratierte Wochenenden in prestigeträchtigen Häusern veranstaltet, wie etwa die Triple Creek Ranch in Montana, The Wauwinet in Nantucket, Massachusetts, Planters Inn in Charleston, South Carolina, und Auberge du Soleil in Napa Valley, Kalifornien.

"Ich hatte das große Vergnügen, im Laufe der letzten 15 Jahren mit Chappellet in mehreren Relais Châteaux-Häusern zu arbeiten", so Molly Smith, General Manager von Triple Creek Ranch. "Das von dem Weingut an die Gäste vermittelte Gefühl von Geschichte, Vertrautheit und Eleganz hat das Gasterlebnis und die Erinnerungen bereichert."

Als bevorzugter Partner wird Chappellet 2023 für Relais Châteaux-Mitglieder und Chappellet-Sammler spezielle "Collectors' Weekends" als zusätzliche Sammlerwochenenden in Relais Châteaux-Häusern in ganz Nordamerika veranstalten. Die Weingut wird auch neue Formen der Zusammenarbeit mit den Relais Châteaux-Mitgliedern und der weltweiten Vereinigung von Restaurants und Hotels entwickeln, darunter Winzer-Dinner, Verkostungen, Weinschulungen und die Ausweitung der "Collectors' Weekends" von Chappellet auf Europa und Asien.

David Fink, der Eigentümer des Relais Châteaux-Hauses L'Auberge Carmeln, kommentierte den neuen Status von Chappellet als bevorzugter Partner mit den Worten: "Vor mehr als einem halben Jahrhundert ließ Donn Chappellet sein Leben als Unternehmer in Los Angeles hinter sich, um einen der idyllischsten Orte zu finden, an dem er eine Familie gründen und Winzer werden konnte. Heute wird die Vision von Donn von der Chappellet-Familie weitergeführt, die einige der außergewöhnlichsten Weine Kaliforniens hervorgebracht hat."

Über Chappellet

Dem Rat des legendären Winzers André Tchelistcheff folgend, ließ sich die Chappellet-Familie 1967 an den steilen Hängen von Pritchard Hill nieder und gründete Chappellet, das zweite Weingut im Napa Valley nach der Prohibition. Als Pioniere der Anlage von Weinbergen in hohen Lagen hat sich Chappellet durch die Herstellung von Spitzenweinen mit Schwerpunkt auf Cabernet Sauvignons aus Berglagen einen Namen gemacht und Pritchard Hill als eine der führenden Weinregionen der Welt etabliert.

Über Relais Châteaux eine sinnstiftende Bewegung

Relais Châteaux, 1954 gegründet, ist eine Vereinigung von weltweit 580 einzigartigen Hotels und Restaurants, die von unabhängigen Gastgebern, häufig Familien, geführt werden, welche die Leidenschaft für ihre Tätigkeit teilen und herzliche, dauerhafte Beziehungen zu ihren Gästen pflegen. Die Mitglieder von Relais Châteaux schützen und fördern den Reichtum und die Vielfalt der kulinarische Traditionen und Gastfreundschaft unserer Welt, damit diese weiter florieren können. Gleichermaßen engagieren sie sich für den Schutz der Umwelt und des regionalen kulturellen Erbes, ganz im Sinne der Vision der Vereinigung, die im November 2014 der UNESCO vorgetragen wurde. Weitere Informationen finden Sie unter www.relaischateaux.com.

