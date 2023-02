Peer-Reviews zeigen, dass 93 der Kunden aus den letzten 18 Monaten das führende Datenmanagement-Unternehmen weiterempfehlen würden

Denodo, ein führender Anbieter im Bereich der Datenverwaltung, gab seine Nominierung als "Customers' Choice" in der Studie Gartner Peer Insights "Voice of the Customer": Data Integration Tools vom 25. Januar 2023 bekannt. Mit einer Gesamtbewertung von 4,4 von 5* ist Denodo einer von nur drei anerkannten "Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools Leaders", die im Jahr 2023 die Auszeichnung "Customers' Choice" erhalten haben, und der einzige Anbieter, der diese Anerkennung in drei aufeinanderfolgenden Jahren erzielt hat.

Die vollständige Liste der Gartner Peer Insights Nutzerbewertungen für die Denodo-Plattform finden Sie hier.

"Gartner Peer Insights ist eine kostenlose Peer-Review- und Bewertungsplattform, die sich an Entscheidungsträger in den Bereichen Unternehmenssoftware und -dienstleistungen richtet. Die Bewertungen durchlaufen einen strengen Validierungs- und Moderationsprozess, um sicherzustellen, dass sie authentisch sind." Laut Gartner "kann diese aggregierte Peer-Perspektive eine Schlüsselrolle im Kaufprozess spielen, da sie sich auf die direkten Erfahrungen von Peers mit der Implementierung und dem Betrieb einer Lösung konzentriert."

In der Gartner Peer Insights-Studie 2023 "Voice of the Customer": Data Integration Tools kommentierten Kunden Denodo folgendermaßen:

"Ein absolutes Muss für die Beschleunigung von digitalen und geschäftlichen Transformationen sowie Initiativen."

"Denodo ist sehr unkompliziert, bietet ausgezeichnete Performance und einen hervorragenden Kundendienst."

"Intelligente Lösung für die Datenintegration, ausgezeichneter Support-Level."

"Gartner definiert Datenintegration als die Disziplin, die architektonische Muster, Methoden und Werkzeuge umfasst, mit denen Unternehmen einen konsistenten Zugriff auf und eine konsistente Bereitstellung von Daten über ein breites Spektrum von Datenquellen und Datentypen hinweg erreichen können. Auf diese Weise sind sie in der Lage, die Anforderungen an die Datennutzung von Geschäftsanwendungen und Endbenutzern zu erfüllen. Tools für die Datenintegration ermöglichen es Unternehmen, auf Daten zuzugreifen, sie zu integrieren, umzuwandeln, zu verarbeiten und zu verschieben. Dazu können sie verschiedene Endpunkte und eine beliebige Infrastruktur nutzen, um ihre Anwendungsfälle der Datenintegration zu unterstützen." Laut Gartner werden "Anbieter im oberen rechten Quadranten der ‚Voice of the Customer'-Quadranten mit der Gartner Peer Insights Customers' Choice-Auszeichnung gewürdigt, die mit einem Customers' Choice Badge gekennzeichnet ist. Die prämierten Anbieter erreichen oder übertreffen sowohl den Marktdurchschnitt der Gesamterfahrung als auch den Marktdurchschnitt des Nutzerinteresses und der Akzeptanz."

"Unserer Meinung nach ist die Auszeichnung als ‚Customers' Choice' zum dritten Mal in Folge ein echter Beweis für das Vertrauen unserer Kunden in unsere Produkte und Dienstleistungen und für den Wert, den wir ihnen bieten", so Ravi Shankar, Senior Vice President und Chief Marketing Officer bei Denodo. "Da unsere Kunden uns mit ihren positiven Kritiken und Bewertungen würdigen, sind wir weiterhin bestrebt, ihnen die besten Produkte und Dienstleistungen zu bieten."

* Quellen: Gartner, Gartner Peer Insights ‚Voice of the Customer': Data Integration Tools, Peer Contributors, 25. Januar 2023. Gartner, Magic Quadrant for Data Integration Tools, Ehtisham Zaidi, Sharat Menon, Robert Thanaraj, Nina Showell, 17. August 2022.

Über Peer Insights

Gartner Peer Insights ist eine öffentliche Plattform, die verifizierte Bewertungen von Unternehmenssoftware und -dienstleistungen aus erster Hand von erfahrenen IT-Experten bietet.

Erforderliche Haftungsausschlüsse

Bewertungen und Rezensionen basierend auf 55 Bewertungen am 30. November 2022. Gartner ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke und Magic Quadrant und Peer Insights sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Der Inhalt von Gartner Peer Insights besteht aus den Meinungen einzelner Endbenutzer, die auf ihren eigenen Erfahrungen mit den auf der Plattform aufgeführten Anbietern beruhen. Sie sind nicht als Tatsachenbehauptungen zu verstehen und stellen auch nicht die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen dar. Gartner unterstützt keine in diesen Inhalten genannten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Inhalte, ihre Korrektheit oder Vollständigkeit, ab, einschließlich Garantien hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Gartner erteilt weder Empfehlungen für die in unseren Forschungspublikationen genannten Unternehmen, Produkte oder Dienstleistungen, noch legt Gartner Technologieanwendern eine Entscheidung zugunsten der Unternehmen mit den höchsten Bewertungen oder sonstigen Einstufungen nahe. Die Veröffentlichungen der Gartner-Forschungsabteilung geben die Meinung der Gartner-Forschungsorganisation wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Bitte twittern: https://ctt.ac/k6r0Q

Über Denodo

Denodo ist ein führender Anbieter im Bereich der Datenverwaltung. Die preisgekrönte Denodo Plattform ist die führende Plattform für die Integration, Verwaltung und Lieferung von Daten. Sie nutzt einen logischen Ansatz, um Selbstbedienungs-BI, Data Science, Hybrid/Multi-Cloud-Datenintegration und Unternehmens-Datendienste zu ermöglichen. Die Kunden von Denodo, große und mittlere Unternehmen aus mehr als 30 verschiedenen Branchen, haben in weniger als sechs Monaten eine Kapitalrendite von 400 und Millionen Dollar Gewinn erzielt. Für weitere Informationen besuchen Sie www.denodo.com oder kontaktieren Sie uns unter +1 877 556 2531 (USA) +44 (0) 20 7869 8053 (VK) +65 6950 7489 (Singapur).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230207005366/de/

Contacts:

Chris McCoin oder Richard Smith

McCoin Smith Communications Inc.

508-429-5988 (Chris) oder 978-433-3304 (Rick)

chris@mccoinsmith.com oder rick@mccoinsmith.com