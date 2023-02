Bei Deutsche Telekom klingelt die Kasse

Die Deutsche Telekom hatte bereits im Juli 2022 angekündigt, 51 Prozent ihres Funkturmgeschäfts (GD Towers mit 40.000 Standorten, 800 Mitarbeitern, 1,1 Mrd. Euro Umsatz) an die Investoren DigitalBridge und Brookfield zu verkaufen. Mit Abschluss des Teilverkaufs zum 1.2.23 fließen über 10 Mrd. Euro zum Schuldenabbau in die Kasse; über die Minderheitsbeteiligung besteht weiter uneingeschränkter Zugriff auf die Infrastruktur. Die Aktie (DE0005557508) handelt seit Mitte Januar auf 10-Jahres-Hoch in einer engen Spanne von 19,80 bis 20,70 Euro. Wer hier nur begrenztes Aufwärtspotenzial prognostiziert, wählt das passende Zertifikat nach Risikobereitschaft und Anlagehorizont.

Discount-Strategie mit 9 oder 11 Prozent Puffer (Juni oder September)

Schließt die Aktie am 16.6.23 über dem Cap von 19 Euro, dann erzielt das Discount-Zertifikat der HVB mit der ISIN DE000HB7CJK0 zum Preis von 18,32 Euro eine Rendite von 0,68 Euro oder 9,9 Prozent p.a. Die baugleiche Strategie mit Bewertungstag 15.9.23 gibt"s von der UBS unter der ISIN DE000UK7ERL9 zum Preis von 17,96 Euro mit einem Renditepotenzial von 1,04 Euro oder 9,3 Prozent p.a. Im negativen Szenario liefern beide Discount-Zertifikate eine Aktie.

Bonus-Strategie mit 15 Prozent Puffer (September)

Das Capped-Bonus-Zertifikat von HSBC mit der ISIN DE000HG44ZT2 zahlt den Bonus- und Höchst-betrag von 21 Euro, sofern die Aktie bis zum 15.9.23 niemals die Barriere bei 17 Euro verletzt. Beim Kaufpreis von 19,59 Euro liegt die maximale Rendite bei 1,41 Euro oder 11,5 Prozent p.a. Vorteilhaftes Abgeld: Zertifikat 2,5 Prozent günstiger als die Aktie. Barausgleich in allen Szenarien.

Einkommensstrategie mit 10 Prozent p.a. Kupon (Dezember)

Die Aktienanleihe der BNP Paribas mit der ISIN DE000PD65HU3 zahlt unabhängig von der Kursentwicklung einen Kupon von 10 Prozent p.a. Durch den Kauf unter pari steigt die Rendite auf 10,9 Prozent p.a., wenn die Aktie am Bewertungstag (15.12.23) oberhalb des Basispreises von 20 Euro notiert. Andernfalls erfolgt die Lieferung von 50 Aktien (= 1.000 Euro / 20 Euro). Kein Puffer.

ZertifikateReport-Fazit: Wer auf dem aktuellen Kursniveau nicht direkt auf die Telekom-Aktie setzen möchte, kann mit den Zertifikaten und der Aktienanleihe eine defensive Positionierung aufbauen, sich gegen moderate Rückschläge absichern und die maximale Rendite bereits bei einer Seitwärtsbewegung erzielen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Telekom-Aktien oder von Anlageprodukten auf Deutsche Telekom-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de