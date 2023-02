Das internationale medizinische Cannabis-Plattformunternehmen Akanda Corp. ("Akanda" oder das "Unternehmen") (NASDAQ: AKAN) gab heute bekannt, dass Tejinder Virk von seiner Position als CEO und Direktor des Unternehmens zurückgetreten ist. Herr Virk hat das Unternehmen am 3. Februar 2023 über seinen Rücktritt informiert.

Der Rücktritt von Herrn Virk war das Ergebnis von Meinungsverschiedenheiten mit dem Unternehmen in Bezug auf vertragliche Verpflichtungen gemäß der Dienstleistungsvereinbarung vom 2. Juni 2021 (die "Dienstleistungsvereinbarung") zwischen Herrn Virk, Halo Labs Inc. als Bürge und Canmart Limited, einer Tochtergesellschaft des Unternehmens ("Canmart"). Nach Ansicht von Herrn Virk haben das Unternehmen und Canmart gegen die Dienstleistungsvereinbarung verstoßen, indem sie es versäumt haben, ihm geschuldete Gelder und Leistungen zu zahlen.

Das Unternehmen bestreitet die Auslegung der Dienstvereinbarung durch Herrn Virk entschieden und hat seinen Rücktritt bis zur rechtlichen Überprüfung und dem Abschluss der am 21. Dezember 2022 angekündigten unabhängigen Untersuchung durch Canmart nicht akzeptiert, sucht aber aktiv nach einem Kandidaten für die Nachfolge von Herrn Virk als Chief Executive Officer und Executive Director. Die geschäftsführende Direktorin Katie Field hat in der Zwischenzeit seine Aufgaben übernommen.

Über die Akanda Corp.

Akanda ist ein internationales Unternehmen für medizinische Cannabis- und Wellness-Plattformen, das den Menschen helfen will, ein besseres Leben zu führen, indem es den Zugang zu qualitativ hochwertigen und erschwinglichen Produkten verbessert. Zum Portfolio von Akanda gehören Holigen, ein in Portugal ansässiger Anbauer, Hersteller und Vertreiber mit einer preisgekrönten EU-GMP-zertifizierten Innenanbauanlage; CanMart, ein in Großbritannien ansässiger, voll lizenzierter pharmazeutischer Importeur und Vertreiber, der Apotheken und Kliniken in Großbritannien beliefert; und Bophelo Bioscience Wellness, ein GACP-qualifizierter Anbaucampus im Königreich Lesotho im südlichen Afrika. Die Lieferkette des Unternehmens vom Saatgut bis zum Patienten umfasst auch Partnerschaften mit dem in Kalifornien ansässigen Unternehmen Cookies, einem führenden, weltweit anerkannten Cannabisunternehmen, mit der Cansativa Group, einem führenden Importeur und Vertreiber von medizinischem Cannabis in Europa, und mit der Leva Clinic von Cellen Life Sciences, einer der ersten vollständig digitalen Schmerzkliniken in Großbritannien.

