DJ EUREX/Bund-Future im frühen Verlauf gut behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem anfänglichen Rücksetzer dreht der Bund-Future im Verlauf wieder leicht ins Plus. Der März-Kontrakt steigt um 5 Ticks auf 136,10 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 136,42 Prozent und das Tagestief bei 135,83 Prozent. Umgesetzt wurden 35.121 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 4 Ticks auf 116,96 Prozent.

"Die heftigen Turbulenzen am Anleihenmarkt in der zweiten Hälfte der vergangenen Woche haben gezeigt, was eine interpretationsfähige Kommunikation zur Folge haben kann", heißt es am Morgen von den Anleihestrategen der DZ Bank. Weitere Leitzinsanhebungen mit einer rhetorischen Abrüstung in puncto Inflation zu verkaufen, verunsichere die Marktakteure und habe die Renditen für einen kurzen Moment ordentlich versenkt. Es sei allerdings auch nicht immer einfach, ein Meister der Lyrik zu sein. Darüber hinaus sollte die Tatsache, dass zum aktuellen Zeitpunkt dieser Rendite-Dip schon wieder mehr als wettgemacht wurde, am Ende vielleicht auch an die Besonnenheit des ein oder anderen Marktteilnehmers appellieren.

Charttechnisch tanze der Bund-Future aktuell auf des Messers Schneide. Das Anleihebarometer teste eine wichtige Unterstützungsmarke bei 136,00 Prozent. Bringen die Bären noch genügend Kraft auf, den Future unter diese Marke zu bugsieren, dürfte es weiter abwärts gehen.

February 08, 2023 03:00 ET (08:00 GMT)

