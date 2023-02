Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S3/105: Ad(vantage Towers) Telekom Austria, unlucky Ära Everke bei ams Osram, Varta Profit TakingDie Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/105 geht es um den ersten Ex-Tag im Jahr 2023 (thx EVN), die gute Türme-Story der Telekom Austria mit Querverweisen zu Vantage Towers und auch Immofinanz /Buwog. News gibt es zu Strabag, Kontron, EVN und Research zu AT&S, Valneva, RBI, Erste Group. Stichwort RBI: Wenn Vorstände wie Peter Lennkh persönlich auf Sanktionslisten ...

