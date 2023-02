Die Analysten der Baader Bank bestätigen nach den heute präsentierten Q3-Zahlen die Kaufempfehlung und das Kursziel in Höhe von 40,0 Euro für voestalpine. Die UBS hat das Kursziel für ams Osram von 7,40 auf 7,90 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Analysten der Baader Bank stufen ams Osram nach den jüngst vorgelegten 2022er-Zahlen mit Buy und Kursziel 15,5 Franken ein. Die Analysten werden ihre Kurz- und Langfristschätzungen nach unten anpassen, betonen aber zugleich, dass das Unternehmen über eine gesunde Bilanz verfüge und sie davon ausgehen, dass es den Sturm überstehen wird, ohne dass eine Kapitalerhöhung erforderlich sei. Darüber hinaus sei der Fortschritt in der Mikro-LED-Fertigungsanlage in ...

