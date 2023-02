EQS-News: FunderNation GmbH / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Finanzierung

FunderNation GmbH verdoppelt Finanzierungsvolumen im Jahr 2022



08.02.2023 / 09:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



FunderNation verdoppelt Finanzierungsvolumen im Jahr 2022 Großes Interesse an Investments mit Impact

Gründer-Heat Map - Hier suchen die meisten Start-Ups in Deutschland Kapital Bensheim, 08. Februar 2023 - FunderNation, die Plattform für digitale Unternehmensfinanzierung, hat 2022 ihr Finanzierungsvolumen im Vergleich zum Vorjahr auf 11 Millionen Euro - und damit zum dritten Mal in Folge - verdoppelt. Somit avancierte die auf Impact Investments und Technologie-Start-ups spezialisierte Plattform zur zweitgrößten ihrer Art für vorbörsliche Unternehmensfinanzierung in Deutschland. Seit 2014 finanziert FunderNation Start-up-Unternehmen, deren Ziel es ist, mit ihren innovativen Technologien einen entscheidenden Beitrag zu den größten Herausforderungen der heutigen Zeit zu leisten. Bisher haben sich 58 Unternehmen über die digitale Plattform Risikokapital von Business Angels und privaten Anlegern im Umfang von mehr als 30 Millionen Euro gesichert. Mit einem Investitionsvolumen von 4,15 Millionen Euro hat 2022 das nachhaltige Mobility Start-up OTTOBAHN einen neuen Rekord bei einer einzelnen Finanzierungsrunde erzielt. Im Durchschnitt haben die erfolgreich finanzierten Unternehmen rund 500.000 Euro eingeworben. Nachhaltigkeit ist der Mega-Trend Die 11 Millionen Euro Investments im Jahr 2022 verteilten sich auf Unternehmen mit Fokus auf Nachhaltigkeit (9,6 Mio. Euro), Medizintechnik & Healthcare (0,8 Mio. Euro) sowie Digitale Medien & IT (0,5 Mio. Euro). "Vor dem Hintergrund täglicher Meldungen über Auswirkungen der Klimakatastrophe ist es nicht verwunderlich, dass zur Zeit Nachhaltigkeit im besonderen Fokus vieler langfristig denkender Investoren steht", so Alexander von Preysing, Head of Investment bei FunderNation. "Bemerkenswert ist, dass wir trotz des allgegenwärtigen Klagens über schwierige Bedingungen für Start-up- und Risikofinanzierungen - auch vor dem Hintergrund steigender Zinsen - ein solch starkes Wachstum erzielt haben." Für das Jahr 2023 rechnet die Plattform erneut mit einer hohen zweistelligen Zuwachsrate beim Finanzierungsvolumen. Analyse: Gründergeist hat nicht nur in Metropolen Konjunktur Bei den Bewerbungen des Jahres 2022 hat allerdings nicht das Thema Nachhaltigkeit die Nase vorn. Die Branchen verteilen sich wie folgt auf die Branchenkategorien von FunderNation: 57,6% Digitale Medien & IT, 16,6% innovative KMUs, 16% Nachhaltigkeit, 8,6 % Medizintechnik & Healthcare und 1,2% Sonstige. Eine Auswertung der 526 Bewerbungen, die der Plattform im Jahr 2022 zugingen, bestätigt die Metropolen als klassische Gründerzentren, Gründergeist hat aber auch abseits der Großstädte Konjunktur. Die FunderNation Start-up Heat Map[1] zeigt, wie sich die Bewerber für eine Finanzierung über die Plattform regional verteilen. Andererseits zeigt sie auch, dass der Finanzierungsbedarf für junge, innovative Unternehmen anhaltend hoch ist. Gründergeist ballt sich in Berlin (69 Bewerbungen), München (48), im Großraum Hamburg (41), ebenso in Köln (25), Düsseldorf (16) und in Frankfurt am Main (11). Städte mit starken technischen Universitäten wie Aachen (12) und Karlsruhe (5) fallen auf. Aus den neuen Bundesländern stammten hingegen nur sehr wenige Bewerbungen, aus Dresden kamen immerhin sieben, aus Leipzig drei - ansonsten zeigt die Landkarte in der Mitte und im Osten Deutschlands die größten weißen Flecken. "Spannende Gründerstories finden sich nicht nur in den Metropolen, sondern in ganz Deutschland und auch abseits der großen Ballungsräume", so Alexander von Preysing. "Der Standort hat für den Start eines Unternehmens an Bedeutung verloren." 18,8 % der Unternehmen, die sich beworben haben, werden von Frauen geleitet oder wurden von ihnen gegründet. Das deckt sich in etwa mit Zahlen, die das ifo-Institut für das Jahr 2022 errechnet hatte, wonach knapp 20 % aller gegründeten Unternehmen von Frauen gegründet wurden. Der durchschnittliche Kapitalbedarf jener 526 Unternehmen, die sich bewarben, lag bei rund 680.000 Euro. Die meisten der kapitalsuchenden Unternehmen, nämlich rund 53 %, hatten einen Finanzierungsbedarf bis 500.000 Euro, 33 % suchten 500.000 bis 1 Million Euro. Über FunderNation: FunderNation ist eine Plattform für digitale Finanzierung und bietet Investoren die Möglichkeit, direkt und professionell in spannende, zukunftsträchtige Unternehmen zu investieren - von Start-ups bis zu dynamisch wachsenden, etablierten Firmen. Wir sind ein eingespieltes Team und können als einzige deutsche Plattform für digitale Unternehmensfinanzierung auf mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung als Venture Capital-Investoren zurückgreifen. Wir glauben an positiven Impact und wirtschaftliches Wachstum durch Innovation und persönliches Wachstum durch Chancen. Mehr Informationen unter www.fundernation.eu Kontakt: Alexander von Preysing Head of Investment Management +49 6251 8008 337 Alexander.vonpreysing@FunderNation.eu Frank Schwarz +49 611 580 2929 0 schwarz@schwarzfinancial.com [1] Disclaimer: In der Karte können sich je nach Ansicht Unternehmen mit übereinstimmender Postleitzahl, Branche und identischem Kapitalbedarf überlappen, so dass nicht alle 526 Unternehmen, die sich bewarben, sofort zu erkennen sind.

08.02.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com