Der niederländische Finanzdienstleister ABN Amro (ISIN: NL0011540547) gab am Mittwoch ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 500 Mio. Euro bekannt. Das Programm startet am 9. Februar 2023 und läuft bis längstens Juni 2023. ABN Amro will eine Schlussdividende in Höhe von 0,67 Euro (Vorjahr: 0,61 Euro) an seine Aktionäre ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Zahlung erfolgt am 17. Mai ...

