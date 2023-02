HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3918/ Jochen Dickinger ist Gründer von bet-at-home.com, Aufsichtsrat der börsennotierten Athos Immobilien AG , Investor und Trader. Im Talk tauchen wir tief in die Themen Home Bias, Wettbuch und wie man dieses Wettbuch als Anbieter managt, ein. Auch Österreich-Aktien sind ein Thema: Da geht es u.a. um die Austria Tabak-Aktie, den Neuen Markt, Arbitrage-Geschäfte an der Börse Berlin, das Kennenlernen von Franz Ömer in einer WG und das Ersparen von Börseverlusten. Ein grosser Punkt sind die Mathematik und Wahrscheinlichkeiten, die schönen Nebenwirkungen eines Börsengangs sowie auch die Beziehung zu den damaligen betandwin-Kollegen Manfred Bodner und Norbert Teufelberger. Finally gibt es auch was zu ...

