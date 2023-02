Pully (ots) -Diese Lösung ist für Schweizer Unternehmen und Organisationen der öffentlichen Hand, die sich mit einem 24/7-Security Operation Center (SOC) besser vor Cyberangriffen schützen und die kundennahen Dienste von VTX Telecom nutzen möchten. Sie wurde kürzlich bei Kudelski Security in Zürich-Adliswil vorgestellt und stiess beim zahlreich anwesenden Publikum auf reges Interesse.Die Anzahl von Cyberattacken ist in den letzten Jahren rasant gestiegen und die Angriffe werden immer ausgeklügelter. Und damit erhöht sich tagtäglich das Risiko für Unternehmen, Ziel eines solchen Angriffs zu werden."SOC powered by Kudelski Security" bietet Schweizer Unternehmen und Organisationen der öffentlichen Hand einen gemangten Dienst zur Erkennung und Reaktion auf Cyberangriffe: Managed Detection and Response (MDR). Diese MDR-Services sind rund um die Uhr und 7 Tage die Woche verfügbar. Bereitgestellt werden sie von den Schweizer Cyber Fusion Centers (neue SOC-Generationen) von Kudelski Security in Zürich-Adliswil und in Cheseaux-sur-Lausanne (Waadt).Dieses neue Angebot gibt es schon seit 2022 in der Westschweiz. Es ermöglicht Unternehmen und Organisationen der öffentlichen Hand, die ihre Infrastruktur nicht rund um die Uhr überwachen können, die Dienste dieses SOC der neusten Generation von VTX Telecom und Kudelski Security zu nutzen und so ihre Sicherheit im Hinblick auf Cyberrisiken zu erhöhen. Damit steht ihnen eine schlüsselfertige Lösung mit hohem Mehrwert zur Verfügung, um die Komplexität des Sicherheitsmanagements und die mit Cyberrisiken verbundenen Kosten zu senken.Heutzutage muss Cybersicherheit eine strategische Priorität für jedes Unternehmens sein, das seine Infrastruktur, seine digitalen Assets und seinen Ruf schützen möchte. Und das ist keine Option mehr, sondern ein Must!Pressekontakt:Daniel Hux, Chief Commercial Officer, VTX Telecom SATel.: +41 (0)44 437 86 00E-Mail: daniel.hux@vtx-telecom.chVTX Telecom SA, Av. de Lavaux 101, 1009 Pully - www.vtx.chOriginal-Content von: VTX Services SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100005276/100902501