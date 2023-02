Emittent / Herausgeber: Goldinvest Consulting GmbH / Schlagwort(e): Bohrergebnis

Tennant Minerals setzt Serie extrem hochgradiger Kupfer-Gold-Ergebnisse fort



08.02.2023 / 10:00 CET/CEST

Der australische Kupfer-Gold-Explorer Tennant Minerals (ASX: TMS; FRA: UH7A) setzt seine Serie von spektakulär hochgradigen Bohrergebnissen fort. Das jüngste Beispiel für die Ergiebigkeit der Mineralisierung auf der Bluebird-Entdeckung auf dem Barkly Projekt nahe Tennant Creek im Northern Territory ist ein Bohrtreffer von 30,5 m @ 6,2 % Kupfer und 6,8 g/t Gold, einschließlich 17,8m @ 11,5 g/t Gold und 16,1m @ 10,5% Kupfer (Massivsulfide)! Das Unternehmen betont, dass es sich bei den Ergebnissen aus Bohrung BBDD0018 um die tatsächliche Mächtigkeit handelt. Bei aktuellen Preisen hätte das Kupfer-Gold-Erz in dem gemessenen Abschnitt einen Marktwert von 1.000 USD pro Tonne. Die hochgradige Bluebird-Entdeckung wächst oberflächennah in alle Richtungen. Zudem weisen die vorliegenden IP-Daten auf eine Fortsetzung der Mineralisierung unterhalb von 400 m Tiefe hin. Es dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein, bis das Bluebird-Ziel die kritische Masse für ein Stand-Alone Kupfer-Gold-Projekt nach dem Vorbild seiner historischen Vorgänger in der Nachbarschaft erreicht. Die Ziele von Tennant Minerals reichen aber viel weiter: Das Unternehmen will zeigen, dass Bluebird von einem Cluster ähnlicher und womöglich noch größerer Lagerstätten gleichen Stils umgeben ist. Die ersten Bohrergebnisse von drei Zielen aus dem Perseverance-Korridor sind bereits sehr ermutigend. Auch sie belegen, dass IP-Messungen auf dem Barkly Projekt sehr effektiv sind. Mit einer Entdeckung außerhalb von Bluebird würde Tennant ein Größenpotenzial erreichen, das zweifellos auch für größere Rohstoffgesellschaften interessant wäre. Unter ESG-Gesichtspunkten schneiden hochgradige Lagerstätten ohnehin besser ab als Lagerstätten mit hoher Tonnage und niedrigen Gehalten. Hier den ganzen Artikel lesen: Tennant Minerals setzt Serie extrem hochgradiger Kupfer-Gold-Ergebnisse fort Jetzt den Goldinvest-Newsletter abonnieren

