WPU Waste Plastic Upcycling A/S hat eine Initiative von Vitol zur Aufnahme von Verhandlungen über eine vertiefte vertikale Forschung und Entwicklung der WPU-eigenen Technologie befürwortet. Ziel dieser Forschung und Entwicklung ist es, die von WPU angebotene Produktpalette weiter zu erweitern und die anschließende Aufbereitung durch Vitol zu verbessern, wodurch hochwertigere Produkte entstehen.

Die Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit kann den Bau einer Upcycling-Anlage umfassen, die auf der von WPU entwickelten Technologie basiert, aber von Vitol finanziert wird. WPU begrüßt diese Initiative und sieht den Verhandlungen erwartungsvoll entgegen und wird über wesentliche Entwicklungen informieren.

Tom Baker, Global Head of Naphtha Trading bei Vitol kommentiert: "Die Einhaltung des Zeitplans für den Bau der Anlage in Fårevejle ist ein bemerkenswerter Erfolg. Vitol ist davon überzeugt, dass die WPU-eigene Prozesstechnologie einen bedeutenden Einfluss auf die zukünftige Upcycling-Industrie für Kunststoffabfälle haben wird."

Niels Stielund, Vorstandsvorsitzender von Waste Plastic Upcycling A/S kommentiert: "Die Stärke und Kraft der Zusammenarbeit zwischen Vitol und WPU hat sich wieder einmal bewährt. Die WPU-Technologie mit ihren niedrigen Investitionskosten und ihrer hohen Kapazität ist sehr gut geeignet für eine schnelle Skalierung, um der globalen Präsenz von Vitol gerecht zu werden."

Die ersten Kunststoffabfälle haben Fårevejle erreicht

Die ersten Lastwagen mit Kunststoffabfällen sind in der WPU-Anlage in Fårevejle eingetroffen bereit für das Upcycling im Originalzustand. Die kompletten Paletten können direkt in das Batch-System von WPU geladen werden, inklusive Stahlbänder und Verpackungsmaterial.

WPUs zirkulärer Batch-Prozess kann verschmutzte Verbraucher- und Industriekunststoffe ohne spezielle Vorbehandlung und mit einer enormen CO2-Einsparung im Vergleich zur Verbrennung recyceln und so für mehr Umweldfreundlichkeit sorgen.

Über WPU A/S

Es ist unsere grundlegende Aufgabe, Kunststoffabfällen durch Pyrolyse und eine einzigartige Batch-Technologie neues Leben einzuhauchen. Die Batch-Technologie vereinfacht den Sortier- und Reinigungsprozess. Das macht die Technologie robust, flexibel und effizient. Wir sagen voraus, dass sie eine entscheidende Rolle bei der Lösung des weltweiten Platstikproblems spielen wird.

Mehr erfahren Sie unter: www.wpu-dk.com

