Pressemitteilung der Energiekontor AG:

Erfolgreiche Zusammenarbeit fortgesetzt - Energiekontor veräußert einen Windpark in Nordrhein-Westfalen mit einer Erzeugungsleistung von 11,2 MW nach einem Repowering an ENCAVIS

Die im SDAX gelistete Energiekontor AG (ISIN DE0005313506), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks, setzt die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Encavis AG fort und hat ein weiteres Windparkprojekt in Nordrhein-Westfalen mit einer Erzeugungsleistung von rund 11,2 MW an den MDAX-notierten Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber veräußert. Bei dem veräußerten Windpark "Bergheim" handelt es sich um ein Repowering-Projekt, das auf langfristige historische Daten zum Windaufkommen in der Region zurückgreifen kann und damit besonders ...

Den vollständigen Artikel lesen ...