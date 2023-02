Der Hamburger Reederei-Konzern Hapag-Lloyd AG (ISIN: DE000HLAG475) will der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende in Höhe von 63,00 Euro pro Aktie vorschlagen, wie am Mittwoch berichtet wurde. Im Vorjahr wurden 35,00 Euro ausgeschüttet. Die ordentliche Hauptversammlung wird voraussichtlich am 3. Mai 2023 stattfinden. Der Vorschlag basiert auf dem erfolgreichen Geschäftsjahr 2022 mit einem voraussichtlichen Konzern-EBIT von 17,5 Mrd. ...

