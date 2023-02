Encavis Energiekontor - "Windenergieaktien" oder besser "Erneuerbare Energien - Aktien" mit Nachhaltigkeitsbonus. Heute meldet man einen Verkauf eines weiteren Windparkprojekts der Energiekontor AG an die Hamburger Encavis AG.Zuletzt musste die ENCAVIS AG (ISIN: DE0006095003 )-Aktie kräftige Kursverluste hinnehmen. Auslöser waren zwei Analystenkommentare an aufeinanderfolgenden Tagen. Wobei besonders die Entdeckung einer kräftig reduzierten Pipeline zu Irritationen am Markt führte - und einer "versteckten" Reaktion von Encavis im Rahmen einer neue gesicherten 300 MW Projektpipeline in Italien. ...

