Der endgültige Angebotspreis für IONOS wurde gestern Abend bekannt gegeben und liegt mit EUR 18,50 je Aktie am unteren Ende der Spanne von ursprünglich EUR 18,50 bis EUR 22,50 je Aktie. IONOS wird mit einer Marktkapitalisierung von EUR 2,59 Mrd. und einem EV von fast EUR 4 Mrd. bewertet, was einem satten EV/EBITDA '21-Multiple von 12,3x entspricht. Nach Ansicht der Analysten von AlsterResearch ist der Börsengang von IONOS, selbst am unteren Ende der Preisspanne, eine gute Nachricht für United Internet (UI), da er den Wert der UI-Beteiligung an IONOS beziffert. Gleichzeitig wird das restliche Geschäft von UI mit einem EV/EBITDA von nur 2,3 bewertet, was den Experten von AlsterResearch wie ein Schnäppchen erscheint. Der Aktienkurs von UI hat seit der Ankündigung des Börsengangs bereits um fast 15% zugelegt, aber AlsterResearch sieht immer noch ein Kurspotenzial von rund 70%. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/United%20Internet%20AG





