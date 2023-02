Die Mayr-Melnhof Gruppe ist ein weltweit führender Hersteller von Karton und Faltschachteln mit einer langen Erfolgsgeschichte in der Schaffung von Shareholder Value. Es wird erwartet, dass der europäische Markt für Papier- und Kartonverpackungen zwischen 2022 und 2029 mit einer CAGR von 2-3% wachsen wird, getrieben durch die Nachfrage nach Verpackungen aus der Gesundheits- und Lebensmittelindustrie. Die MM Gruppe war in letzter Zeit sehr aktiv bei Übernahmen und geht davon aus, dass sie schneller als der Markt wachsen wird. Nach einem fulminanten Jahr 2022 ist 2023 ein Übergangsjahr, in dem sich die Preise normalisieren und das Volumen stagniert, aber jede damit verbundene Kursschwäche ist eine gute Gelegenheit, sich in das Unternehmen einzukaufen. AlsterResearch nimmt die Coverage der Mayr-Melnhof Karton AG mit einer KAUFEN-Empfehlung und einem Kursziel von EUR 190,00 auf und sieht ein Aufwärtspotenzial von 19,9%. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Mayr-Melnhof%20Karton%20AG





