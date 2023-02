© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Uncredited



Der Investor Ron Baron, der einen der renditestärksten Fonds verwaltet, hält auch trotz der Volatilität am Aktienmarkt an seinen Growth-Favoriten fest. Für die Tesla-Aktie hat Baron eine spektakuläre Kursprognose.

Der erfahrene Investor Ron Baron sieht eine historisch hohe Nachfrage nach Tesla-Fahrzeugen und prognostiziert, dass die Aktie in den kommenden Jahren in die Höhe schießen werde. Das Tesla-Papier ist mit einer Gewichtung von 30 Prozent die größte Position in Barons Portfolio.

"Die Nachfrage steigt so stark an, dass es im Moment eine noch nie dagewesene Nachfrage nach [Elon Musks] Autos gibt. Wir begannen 2014, in sein Unternehmen zu investieren und sie produzierten 31.000 Autos pro Jahr. Er denkt an 20 Millionen Autos bis 2030. Ich denke an 15.000 US-Dollar pro Aktie bis 2030", so Baron in der CNBC-Sendung "Squawk Box". Die Tesla-Aktie schloss den Handel am Dienstag bei rund 197 US-Dollar. Barons Kursprognose eintspricht also einem Aufwärtspotenzial von über 660 Prozent.

Der Fondsmanager bezeichnet Tesla als "das sicherste Auto, das jemals auf der Welt gebaut wurde". Er glaubt, dass die Produktion eines kostengünstigeren Modells den Wert des Unternehmens in Zukunft um das Sieben- bis Zehnfache steigern werde.

Der Baron Partners Fund verwaltet ein Vermögen von 5,7 Milliarden US-Dollar. Auf Fünfjahresbasis hat er eine jährliche Gesamtrendite von 26,5 Prozent und auf Zehnjahresbasis eine Rendite von 20,9 Prozent erzielt. Laut Morningstar ist es der erfolgreichste langfristige US-Aktienfonds.

Baron ist nicht der einzige Superbulle, was das Tesla-Papier betrifft. Auch Cathie Wood glaubt weiterhin an den E-Autobauer. Die Aktie werde sich in den kommenden fünf Jahren verfünffachen, verkündete Wood kürzlich in einem Webinar mit Investoren.

Aufgrund des wachsenden Marktes für Elektrofahrzeuge, auf dem ihr zufolge innerhalb der kommenden fünf Jahre weltweit 60 Millionen E-Autos verkauft würden, sagte Wood: "Wir sind so optimistisch in Bezug auf Tesla wie nie zuvor." Zum Vergleich: Im Jahr 2021 haben Elektrohersteller weltweit rund 6,7 Millionen Elektrofahrzeuge verkauft.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion