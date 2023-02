Die Enmacc GmbH, die führende Plattform für außerbörslichen (Over-the-Counter, OTC) Energiehandel in Europa, hat Herkunftsnachweise (Guarantees of Origin, GoOs) auf ihrer für Request-for-Quote (RFQ) vorgesehenen Plattform an den Start gebracht und war damit sofort erfolgreich, denn die ersten Geschäfte wurden bereits letzte Woche abgeschlossen.

Dieser Schritt erfolgt als unmittelbare Reaktion auf die unbestreitbare Notwendigkeit der Dekarbonisierung in allen Branchen sowie die sich wandelnden Bedürfnisse der Kunden von Enmacc. Alle 450 Kunden können nun GoOs mit der gleichen leistungsstarken RFQ-Technologie wie für Strom und Gas handeln und erhalten sofort Zugang zu einem völlig neuen Liquiditätspool.

Dieser Start erfolgt gerade sieben Wochen nach dem zweiten und letzten Closing der Series-B-Finanzierungsrunde, bei der die Tech-Venture-Capital-Gesellschaft Bayern Kapital der Gruppe der namhaften Investoren von Enmacc beigetreten ist. Der eingesammelte 8-stellige Betrag wird verwendet, um die Position von Enmacc in Europa zu stärken und Umweltgüter über GoOs hinaus einzuführen bald werden auch CO2-Emissionszertifikate und Kohlenstoffkompensationszertifikate auf der Plattform handelbar sein.

Jens Hartmann, CEO von Enmacc, erklärte: "Wir freuen uns sehr über das Vertrauen und die Unterstützung von Bayern Kapital als langfristigem Partner. Dies bekräftigt unsere Bemühungen, die Energiehandelsbranche zu digitalisieren, und stärkt uns in unserer Überzeugung, dass wir unsere Kunden mit einer Multi-Commodity-Plattform am besten bedienen können. Wir freuen uns, dass wir einen neuen Meilenstein erreicht haben und unsere Kunden auf unserer Plattform nahtlos mit GoOs handeln können."

Über die Enmacc GmbH

Enmacc ist Europas größte OTC-Handelsplattform für Energie. Von Händlern für Händler entwickelt, digitalisiert Enmacc den Prozess des Energiehandels. Marktteilnehmer können über den digitalen Marktplatz des Unternehmens schneller, umfassender und mit größerer Kontrolle ihre Geschäfte abwickeln. Enmacc genießt das Vertrauen von über 450 Kunden und bildet ein wachsendes Netzwerk von fast 2.000 Händlern aus verschiedenen Organisationen Energieversorgern, Industrieunternehmen, Energiehandelshäusern und Stadtwerken.

Enmacc nutzt nun seine Position auf dem europäischen Markt, um die Energiewende zu beschleunigen. Neben Strom und Gas hat das Unternehmen damit begonnen, den Handel mit Umweltgütern wie Herkunftsnachweisen und bald auch mit Emissionszertifikaten auf der Plattform einzuführen.

Enmacc wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in München, Deutschland. Es hat sich seither zu einem führenden B2B-Technologieunternehmen mit einem vielfältigen und wachsenden Team entwickelt.

https://www.enmacc.com/

Contacts:

+49 89 215 41 500

info@enmacc.com