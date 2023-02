Unterföhring (ots) -ranNFL tanzt auf ProSieben den letzten Tanz, wenn am Sonntag, 12. Februar 2023, der Champion der National Football League gekrönt wird: Im Super Bowl LVII treffen die Kansas City Chiefs auf die Philadelphia Eagles.Zum sechsten und vorerst letzten Mal überträgt ProSieben das größte Einzel-Sport-Event der Welt live. Ab 22:25 Uhr melden sich Jan Stecker, Patrick Esume, Björn Werner, Christoph "Icke" Dommisch und Max Zielke aus dem State Farm Stadium in Glendale, Arizona.Alexander Rösner, "ran"-Sportchef: "Wir sind stolz auf eine grandiose Zeit mit ranNFL. Der Dank geht an mein großartiges Team vor und hinter den Kameras und die fantastische Community. Gemeinsam ist es uns gelungen, aus einem medialen Nischensport ein TV-Sport-Event zu machen, das jeden verdammten Sonntag die Prime Time gerockt hat. Zudem haben wir das allererste reguläre NFL-Spiel in Deutschland mit vielen Gänsehautmomenten zelebriert. Das bleibt."Mahomes vs. Hurts und Bruderduell Kelce vs. KelceMit den Kansas City Chiefs (zuletzt 2020 Super-Bowl-Champion) und den Philadelphia Eagles (Super-Bowl-Champion 2018) treffen die beiden besten Teams der NFL-Saison 2022/2023 aufeinander. Die Frage ist, wie sehr beeinträchtigt Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes noch seine Sprunggelenksverletzung, die er vor 19 Tagen in den Playoffs erlitten hat?"ran"-Kommentator Jan Stecker legt sich fest: "Bedingt durch die Verletzung von Mahomes sehe ich die Eagles leicht vorn. Das Team von Quarterback Jalen Hurts kann auf die beste Offense und die zweitbeste Defense der NFL zurückgreifen. Und: Defense wins Championships.""ran"-Experte Patrick Esume hält dagegen: "Seit Saisonbeginn habe ich auf die Chiefs als Super-Bowl-Champion getippt. Dennoch muss die Defense von Kansas City in Bestform auflaufen und einen perfekten Plan gegen die Offensive der Eagles haben. Ich gehe mit den Chiefs, wenn auch nur ganz knapp!"Bruderduell im Super Bowl - ein Novum: Mit Chiefs-Tight-End Travis Kelce (33) und Eagles-Center Jason Kelce (35) treffen erstmals in der NFL-Geschichte zwei Brüder in einem Super Bowl aufeinander. Familie Kelce wird also in jedem Fall Anlass zum Jubel haben.Half-Time-Show mit Superstar: Rihanna, neunfache Grammy-Gewinnerin und eine der weltweit erfolgreichsten R&B-Sängerinnen, wird erstmals seit sechs Jahren wieder auf einer Bühne stehen - und zwar auf keiner geringeren als der der legendären Half-Time-Show beim 57. Super Bowl.Countdown-Sendung: Bereits um 20:15 Uhr startet der 130-minütige "Countdown zum Super Bowl" live aus dem Audi Dome auf ProSieben MAXX. Moderator Carsten Spengemann, die ranNFL-Experten Roman Motzkus, Volker Schenk, Andreas Nommensen sowie das neue European-League-of-Football-Team Munich Ravens stimmen auf die lange Super-Bowl-Nacht vor einem großem ranNFLsüchtigen Publikum ein. Außerdem gibt es einen emotionalen Rückblick auf die letzten ranNFL-Jahre und das erste reguläre NFL-Spiel auf deutschem Boden, das Munich-Game.Tickets für die Countdown-Liveshow auf ProSieben MAXX inkl. Super-Bowl-Public-Viewing im Audi Dome sind noch erhältlich: https://www.ran.de/us-sport/nfl/news/super-bowl-public-viewing-audi-dome-tickets-ran-football-164585Im Livestream können die Football-Fans das Duell um die Vince-Lombardi-Trophy auf ran.de und Joyn verfolgen. Die Liveübertragung wird barrierefrei mit Untertiteln für Gehörlose ausgestrahlt.Webshow: Bis einschließlich Samstag melden sich Moderator Max Zielke und das ranNFL-Expertenteam täglich mit Analysen und News zum Super Bowl in der ran.de-Webshow live aus Phoenix.Sonntag, 12.2.202320:15 Uhr "ran Football: Countdown zum Super Bowl" live aus dem Audi Dome mit Carsten Spengemann, Roman Motzkus, Andreas Nommensen, Volker Schenk und den Munich Ravens auf ProSieben MAXX, ran.de und Joyn22:25 Uhr "ran Football: Super Bowl LVII - Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles" live aus Glendale, Arizona mit Jan Stecker, Patrick Esume, Björn Werner, Christoph "Icke" Dommisch und Max Zielke live auf ProSieben, ran.de und Joyn.Pressekontakt:Christiane MaskeCommunication & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1163email: Christiane.Maske@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: Clarissa.Schreiner@seven.oneProSiebenEin Unternehmen derseven.one Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5436109