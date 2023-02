Das Börsendebüt des Webhosting-Unternehmes Ionos am Mittwoch an der Frankfurter Börse fällt ernüchternd aus. Nachdem die Papiere bereits am unteren Ende der Preisspanne platziert wurden, lag der erste Kurs sogar noch unter dem Ausgabepreis. Auch in der ersten Handelsstunde stand die United Internet-Tochter unter Druck.Mit 18,40 Euro markierten die Ionos-Papiere beim IPO am Mittwoch den ersten Kurs unterhalb des Ausgabepreises von 18,50 Euro. Da dieser am unteren Ende der ursprünglich geplanten Preisspanne, ...

