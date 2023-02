DJ Knorr-Bremse erhält Auftrag für Passagierzugkupplungen in Italien

FRANKFURT (Dow Jones)--Knorr-Bremse hat einen System-Auftrag für Passagierzugkupplungen in Italien erhalten. Wie der Münchener MDAX-Konzern mitteilte, hat Hitachi Rail die Kupplungen für 46 Metros mit jeweils sechs Wagen in der Region Mailand geordert. Das Gesamtauftragsvolumen für Knorr-Bremse liege im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Lieferungen sollen vom vierten Quartal 2023 bis zum ersten Quartal 2026 laufen. Der Auftrag sei im vierten Quartal 2022 an Knorr-Bremse vergeben worden.

"Der Zuschlag für Kupplungssysteme ist ein herausragender Erfolg für uns beim Eintritt in dieses technologisch anspruchsvolle und wachstumsträchtige Marktsegment", wird Vorstandsmitglied Jürgen Wilder in der Mitteilung zitiert.

