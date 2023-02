NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat BP nach Quartalszahlen auf "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 690 Pence belassen. Der Ölkonzern habe stark abgeschnitten, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der hohe operative Barmittelzufluss stütze eine zehnprozentige Dividendenerhöhung gegenüber dem Vorquartal sowie weitere Aktienrückkäufe im Umfang von 2,75 Milliarden US-Dollar./gl/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2023 / 18:39 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0007980591

Comeback Aktien - Fünf Top-Werte für Ihr Depot Jetzt im kostenlosen Report: Schwierige Zeiten an der Börse brauchen starke Aktien. Am besten solche, die auch noch günstig zu haben sind. Börsenprofi Lars Wißler hat fünf Top-Werte für Sie herausgesucht.