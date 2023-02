Hamburg (ots) -Der Chef des Energiekonzerns RWE Markus Krebber kritisiert die Klimaaktivisten, die den Braunkohleabbau seines Unternehmens im rheinischen Ort Lützerath mit teils rabiaten Protesten stoppen wollten. "Die Gewalt in der Auseinandersetzung ist absolut unakzeptabel", sagt Krebber in einem Interview in der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitung DIE ZEIT. "Die friedlichen Demonstranten hätten sich deutlicher von der gewaltbereiten Szene distanzieren sollen."Neben den Methoden habe er aber auch mit den Argumenten der Aktivisten Probleme, sagt der Chef von Deutschlands größtem Stromproduzenten: "Es geht keine 1,5-Grad-Linie durch Lützerath. Das ist absurd", so Krebber in der ZEIT. "Unsere Emissionen unterliegen wie die des gesamten Energiesektors dem europäischen CO2-Handelssystem. Es gibt also eine politisch festgelegte Menge an europaweit erlaubten Emissionen. Wer sich für effektiven Klimaschutz einsetzen will, muss eigentlich in Brüssel dafür kämpfen, dass diese Menge reduziert wird, wie wir das tun. Aber ich habe bisher noch niemanden von der Klimaschutzbewegung gesehen, der bei der Europäischen Kommission, beim Rat oder Parlament dafür aktiv wurde."RWE will bis zum Jahr 2030 weltweit 50 Milliarden Euro vor allem in erneuerbare Energien investieren, davon 15 Milliarden in Deutschland. "Ich finde es positiv, dass die Regierung an allen Schrauben dreht: Ausbauziele, Flächenbereitstellung, schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren", sagt Krebber im ZEIT-Gespräch. "Ob uns das auf den vorgesehenen Zielpfad bringt, können wir frühestens in 18 Monaten beurteilen. Im Moment ist mein Gefühl, dass wir noch zu langsam sind."Pressekontakt:Den kompletten Text zu dieser Meldung senden wir Ihnen fürZitierungen gerne zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIEZEIT Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen (Tel.:040/3280-237, E-Mail: presse@zeit.de).Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9377/5436169