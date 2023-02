Strabag hat das Ergebnis des antizipatorischen Pflichtangebots der Bieter Halselsteiner, Raiffeisen und Uniqa veröffentlicht: Insgesamt (Frist plus Nachfrist) wurden 2.779.006 Strabag-Aktien angedient, was einer Beteiligung von rund 2,709 Prozent am Grundkapital entspricht. Der Kaufpreis lag bekanntlich bei 38,94 Euro je Aktie.

