Die Ergebnisse von Siemens Energy (ENR) für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023 entsprachen den vorläufigen Ergebnissen. Wie in AlsterResearch's vorherigen Bericht (20. Januar 2023) besprochen, war das Q1-Ergebnis enttäuschend. Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) meldete einen schwachen Auftragseingang und ein schwächer als erwartetes Umsatzwachstum. Darüber hinaus wurde eine Rückstellung in Höhe von 472 Mio. EUR für erwartete höhere Garantie- und Wartungskosten gebildet, was sowohl das bereinigte EBITA der Einheit als auch das des Konzerns in den negativen Bereich drückte. Die ehemaligen Geschäftsbereiche Gas und Power überraschten jedoch in fast allen Bereichen positiv. Das Management bekräftigte seine kürzlich veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2023. Es behielt seine Ziele für die Geschäftsbereiche 2023 bei, bestätigte jedoch, dass es nicht mehr davon ausgeht, dass die Rentabilität von SGRE mit seinem Geschäftsplan für das Geschäftsjahr 2023 übereinstimmt. Während sich der Turnaround-Prozess von SGRE als komplex und langwierig erweist, hofft das Management, sich nach dem Delisting besser auf den Turnaround konzentrieren zu können. Darüber hinaus zeigt ein Auftragsbestand von 33,7 Mrd. EUR das Potenzial der Einheit, sobald der Turnaround erreicht ist. Das Management plant, maximal EUR 1,5 Mrd. aufzubringen, um bis zu EUR 2,5 Mrd. des Transaktionswertes mit Eigenkapital oder eigenkapitalähnlichen Instrumenten zu finanzieren. Das DCF-basierte Kursziel von AlsterResearch bleibt bei EUR 22,00; KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Siemens%20Energy%20AG





