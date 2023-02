Einmal pro Woche blicken wir im Karriere-Briefing für unsere Pro-Member auf ein dringendes Thema der Arbeitswelt. Heute geht es um den wichtigsten Soft Skill von IT-Fachkräften. Liebe Leserinnen und Leser, Soft Skills sind in aller Munde: Oft wird in dem Rahmen von Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Kritikfähigkeit und Lernbereitschaft gesprochen. Das sind alles enorm wichtige Fähigkeiten, die die Zusammenarbeit untereinander stark beeinflussen. Im Rahmen der IT-Branche ist mir jedoch noch ein weiterer Soft Skill wichtig, der besonders ins Auge gefasst werden sollte - wie mir kürzlich auch Slack-Gründer Steward Butterfield am Rande der Slack Frontiers im Gespräch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...