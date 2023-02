EQS-Ad-hoc: Wolford AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Wolford AG: Bekanntgabe des Ergebnisses des öffentlichen Angebots der neuen Aktien



08.02.2023 / 12:21 CET/CEST

8. Februar 2023



Die Wolford AG gibt hiermit das Ergebnis des vom 23.1.2023 bis 6.2.2023 stattgefundenen Bezugsangebots bekannt und teilt mit, dass 2.934.515 neue Aktien im Rahmen des Bezugsangebots durch Ausübung von Bezugsrechten bezogen wurden. Es wurden keine Kaufanbote für neue Aktien im Rahmen eines Rump Placements abgegeben. Der Vorstand hat heute, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, das endgültige Volumen der Kapitalerhöhung mit insgesamt 2.934.515 neuen Aktien beschlossen.



Rund 66,9% der 2.934.515 neuen Aktien wurden von FFG Wisdom (Luxembourg) S.à r.l. als Bezugsberechtigter bezogen. Rund 32,7% der 2.934.515 neuen Aktien wurden von Ralph Bartel als Bezugsberechtigter bezogen. Die restliche Anzahl neuer Aktien wurde von anderen Bezugsberechtigten bezogen.



Der Firmenbuchantrag auf Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am oder um den 14.2.2023 beim Landesgericht Feldkirch (Firmenbuch) eingebracht.



Disclaimer: Ein öffentliches Angebot von neuen Aktien der Wolford AG erfolgt ausschließlich in der Republik Österreich auf Grundlage eines von der Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligten und gemäß Prospektverordnung veröffentlichten Prospekts, welcher falls nötig nachzutragen ist. Die neuen Aktien wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act registriert. Die Wolford AG beabsichtigt, keinen Teil des Angebots in den USA zu registrieren. Es findet kein öffentliches Angebot von neuen Aktien in den USA oder in anderen Ländern ausgenommen der Republik Österreich statt.

