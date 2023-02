Stuttgart (ots) -Mit Spannung wurden auch in diesem Jahr die Ergebnisse der großen Leserwahl der Magazine promobil und CARAVANING erwartet: Welche Modelle gewinnen die begehrten Trophäen? Diese gelten vor allem wegen der traditionell hohen Beteiligung von Camping-Begeisterten als "Oscars" der Reisemobil- und Caravaning-Branche. Auch diesmal haben insgesamt wieder mehr als 18.000 Leserinnen und Leser der beiden marktführenden Fachmagazine ihre Stimme abgegeben und ihre Favoriten in den verschiedenen Fahrzeug-Kategorien gewählt. Zudem gaben die Teilnehmenden ihr Votum für die aus ihrer Sicht besten Zubehörmarken in insgesamt 15 Kategorien von Kühlschränken bis zu Vorzelten ab.Die Ergebnisse der Wahl werden nun in den aktuellen Ausgaben (3/2023) von promobil und CARAVANING vorgestellt, die ab dem 8. beziehungsweise 14. Februar 2023 im Handel und zudem im Shop der Motor Presse Stuttgart erhältlich sind (shop.motorpresse.de, auch als ePaper). Eine Gesamtliste der Sieger können Sie unter diesem Link (http://www.motorpresse.de/presse/news/leserwahl-2023-in-maerzausgaben-von-promobil-caravaning) herunterladen.Für die Reisemobile des Jahres wurde in elf Kategorien abgestimmt - vom kompakten Campingbus bis zum luxuriösen Liner. Die jeweiligen Aufbauarten sind durch eine Preisgrenze in günstigere und teurere Modelle eingeteilt. "Allerdings mussten wir die Preisschwellen in allen Fahrzeugklassen anheben, weil Reisemobile deutlich teurer geworden sind", sagt Dominic Vierneisel, Chefredakteur von promobil. Campingbusse sind mit einem Anteil von fast 60 Prozent an den Reisemobil-Neuzulassungen inzwischen die wichtigste Aufbaukategorie. Die größte Modellauswahl hingegen gibt es nach wie vor bei den gleichfalls beliebten Teilintegrierten. Sieger in der besonders wichtigen Kategorie Kompakt-Campingbusse wurde der VW California Ocean. Bei den Campingbussen mit Bad (bis 60.000 Euro) gewann das Modell Pössl Summit. Besonders freuen kann sich in diesem Jahr auch der Reisemobil-Hersteller Adria, der es in sieben von neun Kategorien bei der Importwertung an die Spitze schaffte und zudem in den Gesamtwertungen drei Mal einen ersten oder zweiten Platz erreichte.Auch bei den Caravans konnte Adria punkten und erreichte in fünf von sechs Importwertungen den ersten Platz. Gesamtsieger der Kompaktklasse wurde das Modell Eriba Feeling, während der Hersteller Fendt sowohl die Mittel-, als auch Ober- und Luxusklasse für sich entscheiden konnte. "Caravaner wählen eher traditionsbewusst: Das Podium bei den Kompaktcaravans belegen mit Eriba Feeling, Eriba Touring und T@b Modelle, die es seit 18, stolzen 66 und 21 Jahren gibt. Und auch die Traditionsmarke Fendt entwickelt seine Fahrzeuge zwar spürbar, aber behutsam weiter", sagt Ingo Wagner, Chefredakteur von CARAVANING.Parallel zur Wahl hatten die Leserinnen und Leser von promobil undCARAVANING die Möglichkeit, zu verschiedenen Fragen rund um Campingreisen ihre Meinung zu nennen. Abgefragt wurde die Zufriedenheit der Camper bezogen auf drei wichtige Themenkomplexe: Produktqualität, Kauf und Service sowie dem Camping-Erlebnis als solchem. Während die Qualität von Reisemobilen und Caravans als hoch eingeschätzt wird, gibt es dem Votum der Teilnehmenden zufolge beim Service durchaus Nachholbedarf. Von der Urlaubsform selbst sind die Camper begeistert: Über 92 Prozent der Teilnehmenden würden sich jederzeit wieder für den Caravaning-Urlaub entscheiden.Pressekontakt:Kirsten SeglerReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1265ksegler@motorpresse.dewww.motorpresse.deLinkedIn / Facebookshop.motorpresse.deOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, PROMOBIL/ CARAVANING, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133393/5436273