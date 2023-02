Das Bundesfinanzministerium hat den Entwurf eines erläuternden Schreibens zum neuen Nullsteuersatz für die Photovoltaik vorgelegt. Bundesverband Solarwirtschaft und Bundesverband Neue Energiewirtschaft bitten um Toleranz in der Übergangsphase und mahnen eine Entbürokratisierung an.Wie sollen die Finanzämter die neue Steuerbefreiung für Photovoltaik in der Praxis handhaben? Dazu hat das Bundesfinanzministerium jetzt seinen Entwurf für ein erläuterndes Schreiben an die Obersten Finanzbehörden der Länder vorgelegt. Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) begrüßt den Entwurf im Grundsatz, verweist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...