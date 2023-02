EQS-News: CANCOM SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis

CANCOM: Zweites Halbjahr bringt 7,5 Prozent Umsatzwachstum. Vorstand kündigt Programm zur Profitabilitätssteigerung an.



CANCOM: Zweites Halbjahr bringt 7,5 Prozent Umsatzwachstum. Vorstand kündigt Programm zur Profitabilitätssteigerung an. Nach vorläufigen Zahlen beträgt der Konzern-Umsatz rund 1.295 Mio. € im Geschäftsjahr 2022.

Annual Recurring Revenue (ARR) wächst auf vorläufig rund 225 Mio. €.

Vorläufige Ertragskennzahlen Rohertrag, EBITDA und EBITA von negativen Sondereffekten betroffen.

Profitabilitätssteigerndes Programm für 2023 angekündigt, welches sowohl Kosten als auch Unternehmensabläufe optimieren soll. München, 8. Februar 2023 - Die CANCOM Gruppe hat nach vorläufigen Geschäftszahlen im Jahr 2022 den Konzern-Umsatz auf rund 1.295 Mio. € gesteigert (Vorjahr: 1.286,0 Mio. €). Zudem setzte sich die sehr positive Entwicklung des Annual Recurring Revenue (ARR) fort, der zum Dezember 2022 auf rund 225 Mio. € wuchs (Dezember 2021: 181,8 Mio. €) und die Entwicklung im Managed-Services-Geschäft zeigt. "Nachdem das erste Halbjahr 2022 für uns sehr schwierig war, hat CANCOM im zweiten Halbjahr 2022 ein Umsatzwachstum von rund 7,5 Prozent erreicht und ist zurück auf Wachstumskurs. Im vierten Quartal war zudem der Auftragseingang sehr gut und die Entwicklung unserer wiederkehrenden Umsätze war im gesamten Jahr 2022 mit einem Plus von rund 24 Prozent exzellent", sagte Rüdiger Rath, CEO der CANCOM SE. "Allerdings haben wir im Vorstandsteam den Dezember für eine kritische Bestandsaufnahme der Bilanz- und Kostenstrukturen genutzt. Die Profitabilität der CANCOM Gruppe ist nicht mehr so, wie wir sie von unserem Unternehmen erwarten, unabhängig davon, dass das Geschäftsergebnis 2022 von einmaligen Sondereffekten belastet ist. Der Vorstand wird deshalb ein profitabilitätssteigerndes Maßnahmenprogramm erarbeiten, welches sowohl die Kostenseite als auch Unternehmensprozesse betreffen wird. Das Ziel ist es, die unternehmensinternen Abläufe noch stärker auf das unverändert bestehende strategische Zielbild eines Hybrid IT Service Providers hin auszurichten", ergänzte Rath. Der Rohertrag der CANCOM Gruppe konnte auf rund 440 Mio. € verbessert werden (Vorjahr: 425,3 Mio. €). Darin enthalten sind Bereinigungen des Vorratsbestands im Volumen von rund 7 Mio. €. Das vorläufige Konzern-EBITDA beläuft sich auf rund 106 Mio. € (Vorjahr: 122,6 Mio. €) und war neben der genannten Sonderbelastung aus dem Vorratsmanagement von weiteren Einmaleffekten in Höhe von rund 3 Mio. € negativ beeinflusst, darunter eine Inflationsprämie an die Mitarbeiter im Volumen von rund 2 Mio. €. Zudem enthalten die vorläufigen Zahlen für 2022 zusätzliche Wertberichtigungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software) von rund 9 Mio. €, unter anderem aufgrund der nun erfolgreich beendeten ersten Einführungsphase des neuen ERP-Systems. Dies wirkte, zusammen mit den anderen Sondereffekten, negativ auf das Konzern-EBITA, welches sich vorläufig auf rund 55 Mio. € belief (Vorjahr: 85,2 Mio. €). Ohne diese Sonderbelastungen hätte der Konzern-Rohertrag demnach bei rund 447 Mio. €, das Konzern-EBITDA bei rund 116 Mio. € und das Konzern-EBITA bei rund 74 Mio. € gelegen. Der Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit wird im vierten Quartal voraussichtlich bei rund 115 Mio. € liegen, was dazu führt, dass die CANCOM Gruppe das Geschäftsjahr mit einem operativen Cashflow von rund -51 Mio. € beenden wird. Die Finanzkennzahlen für die operativen Segmente IT Solutions und Cloud Solutions liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor. Der vollständige Geschäftsbericht 2022 der CANCOM Gruppe sowie die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 wird am 30. März 2023 auf www.cancom.de im Bereich Investoren veröffentlicht. Die im Finanzkalender der CANCOM Gruppe vorgesehene Veröffentlichung des vorläufigen Jahresergebnisses am 9. Februar 2023 entfällt nach den heutigen Mitteilungen. Über CANCOM

Als Hybrid IT Service Provider begleitet CANCOM Unternehmen in die digitale Zukunft. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die Komplexität ihrer IT zu reduzieren und ihren Geschäftserfolg durch den Einsatz modernster Technologie auszubauen. Um den IT-Bedarf von Unternehmen, Organisationen und dem öffentlichen Sektor ganzheitlich abzubilden, bietet CANCOM passgenaue IT von A bis Z aus einer Hand. Das IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe enthält Beratung, Umsetzung, Services sowie den Betrieb von IT-Systemen. Kunden profitieren dabei von der umfangreichen Expertise sowie einem ganzheitlichen und innovativen Portfolio, das die für eine erfolgreiche digitale Transformation notwendigen Anforderungen an die IT von Unternehmen abdeckt. Als Hybrid IT Integrator und Service Provider liefern wir ein Leistungs- und Lösungsspektrum, das Business Solutions und Managed Services wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility, IT-Security, Hosting oder As-a-Service-Angebote umfasst. Die rund 4.000 Mitarbeiter der CANCOM Gruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Belgien. Die CANCOM Gruppe wird von Rüdiger Rath (CEO) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Umsatz von rund 1,3 Milliarden Euro. Die Konzern-Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im SDAX und TecDAX notiert (ISIN DE0005419105). Kontakt

Sebastian Bucher

Manager Investor Relations

+49 89 54054 5193

sebastian.bucher@cancom.de

