Die Aktie von Evotec gehört am heutigen Mittwoch zu den drei besten Werten des Tages im MDAX. Hinter TAG Immobilien und K+S gehört Evotec zu den Top-Performern. Das Papier konnte zuletzt bereits von starken Kooperationsnews profitieren. In dieser Woche gab es nun News zu einem Wechsel im Finanzvorstand.Das Biotech-Unternehmen Evotec bekommt eine neue Finanzchefin. Laetitia Rouxel übernehme mit Wirkung zum 1. April das Finanzressort, wie der MDAX-Konzern am Dienstag in Hamburg mitteilte. Sie folge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...