Freiburg/Gaziantep (ots) -Caritas international weitet ihre Hilfe für die Opfer der Erdbeben in der Türkei und Syrien stark aus. Für die akute Nothilfe stellt das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes nun eine Million Euro zur Verfügung. "Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit für unsere türkischen und syrischen Helfer. Wir müssen ihnen jetzt tatkräftig zur Seite stehen", so Oliver Müller, Leiter von Caritas international. Besonders dringend benötigt werden unter anderem Heizöfen, Winterzelte, Lebensmittel, Trinkwasser und Medikamente.Für die lebensrettenden Einsätze in Syrien und der Türkei hat Caritas international in den ersten beiden Tagen nach der Katastrophe von privaten Spendern und institutionellen Geldgebern eine unerwartet große Unterstützung erhalten. "Die Bilder des Leids und der extremen Not im Katastrophengebiet haben die Menschen in Deutschland sehr bewegt. Wir spüren das in allen persönlichen Kontakten, aber auch durch die große Spendenbereitschaft. Die Solidarität mit den Opfern dieser Katastrophe ist überwältigend." 48 Stunden nach der Katastrophe waren beim Hilfswerk der deutschen Caritas bereits Spenden in Höhe von einer Million Euro eingegangen.Caritas international ist mit sechs lokalen Partnern in der Türkei und Syrien im Einsatz. Erste Verteilungen von Hilfsgütern sind angelaufen. Zu kämpfen haben die Helferinnen und Helfer unter anderem mit den tiefen Temperaturen und den zahlreichen Nachbeben. "Caritas-Büros sind teilweise zerstört oder können nicht betreten werden. Im syrischen Latakia sind vier unserer ehrenamtlichen Ärzte von den Trümmern einstürzender Gebäude erschlagen worden. Dieser Einsatz ist auch für unsere Helferinnen und Helfer extrem schwierig und risikoreich. Unsere Dankbarkeit für ihre lebensgefährliche Arbeit verdient höchsten Respekt", erklärt Oliver Müller, Leiter von Caritas international.Laut offiziellen Angaben sind bislang mehr als 9000 Menschen durch die Erdbeben gestorben. Viele weitere Opfer, nach denen fieberhaft gesucht wird, werden aber noch unter den Trümmern vermutet.Caritas international bittet unter dem Stichwort "CY01332 Erdbebenhilfe (https://www.caritas-international.de/spenden/soforthilfe/tuerkei-erdbeben?id=TUR2023Q1)" um Spenden:Caritas international, FreiburgBank für Sozialwirtschaft KarlsruheIBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02BIC: BFSWDE33KRLoder online unter: www.caritas-international.de/spenden/Diakonie Katastrophenhilfe, BerlinEvangelische BankIBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02BIC: GENODEF1EK1Stichwort: Erdbebenhilfe Türkei SyrienCaritas international ist das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit 166 nationalen Mitgliedsverbänden.Pressekontakt:Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg. Telefon0761/200-0. Dariush Ghobad (verantwortlich -293), Achim Reinke(Durchwahl -515).www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67602/5436315