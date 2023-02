© Foto: Nikolas Kokovlis - picture alliance / NurPhoto



ChatGPT wird in Microsofts Suchmaschine Bing integriert. Damit will Microsoft den Suchmaschinen-Primus Google vom Thron stoßen. Wer gewinnt das Rennen um die erste KI-basierte Suchmaschine? Chance für Anleger!

Microsoft integriert den KI-Chatbot ChatGPT in seine Suchmaschine Bing. Damit soll Bing komplexe Anfragen in Sekundenschnelle beantworten können. Das kündigte Microsoft am Dienstag in seinem Firmenblog an.

Satya Nadella, Chairman und CEO von Microsoft, erklärte: "KI wird jede Softwarekategorie grundlegend verändern, angefangen bei der wichtigsten von allen - der Suche. Heute bringen wir Bing und Edge mit KI-Copilot und Chat auf den Markt, um den Menschen zu helfen, mehr aus der Suche und dem Web herauszuholen."



Eine Beta-Version der KI-basierten Suche ist bereits auf Bing.com verfügbar. Nutzer können sich zudem auf eine Warteliste setzen lassen. Microsoft verspricht: "Stellen Sie echte Fragen. Erhalten Sie vollständige Antworten."



Die Microsoft-Aktie profitiert von den jüngsten positiven Nachrichten. An der Nasdaq beendete sie den gestrigen Handelstag mit einem Plus von mehr als vier Prozent. Im vorbörslichen Handel liegt sie knapp zwei Prozent im Plus. Eine Aktie kostet derzeit 272,65 US-Dollar (Stand: 08.02.2023, 10:50 Uhr MEZ).

Der Suchmaschinen-Primus Google hat unterdessen angekündigt, einen eigenen KI-Chatbot vorstellen zu wollen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion