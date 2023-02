In der Anlage in Mecklenburg-Vorpommern sollen verschiedenen Formen der Landwirtschaft erprobt werden. Vattenfall will den Strom über einen PPA-Vertrag vermarkten.Vattenfall hat sein erstes Agri-Photovoltaik-Projekt angekündigt: Der Versorger will in Tützpatz bei Neubrandenburg eine Anlage mit einer Leistung von 76 Megawatt installieren. Dabei sollen auf der 95 Hektar großen Fläche verschiedene Formen der Landwirtschaft erprobt werden. So ist vorgesehen, dort Bio-Landbau zu betreiben und Hühner zu halten. Je nach Nutzung der Fläche kommen unterschiedliche Gestellsysteme zum Einsatz. Vattenfall ...

