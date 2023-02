NEW YORK, Feb. 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Einrichtung für virtuelle Produktion von Pier59 Studios, die im Februar 2023 eröffnet wird, wird eine neue Ära bahnbrechender Videoproduktionsmöglichkeiten einleiten und gleichzeitig unübertroffene kreative Flexibilität bieten. Pier59 Studios hat die weltweit größte und fortschrittlichste virtuelle Produktionsbühne für Mode und Werbung gebaut und dabei die jüngsten Fortschritte bei LED-Displays genutzt.



Diese bahnbrechende Technologie nutzt Computer Generated Imagery (CGI) in Echtzeit, um digitale Umgebungen und Spezialeffekte zu schaffen, die gleichzeitig mit Live-Action-Requisiten und Schauspielern aufgenommen werden. Die Plattform ermöglicht es Schaffenden im Kreativbereich, die endgültigen visuellen Effekte bereits während der Dreharbeiten zu sehen, was eine größere Kontrolle und Flexibilität im Filmprozess ermöglicht und gleichzeitig die Budgets erheblich reduziert.

Die virtuelle Produktion von Pier59 Studios bietet Folgendes:

Das LED-Volumen besteht aus einem gebogenen LED-Hauptbildschirm mit einer Diagonale von ca. 20 Metern und einer schwenkbaren Decke mit einer Diagonale von ca. 12 Metern, die über mehr als 25 Millionen Pixel verfügen und über 25 Milliarden Farben erzeugen können.

(200 Billionen Berechnungen pro Sekunde) erzeugt. Die interaktive, bildbasierte Beleuchtung wird mit 1500 nits (über 5.000 Lumen) geliefert und erzeugt fotorealistische Beleuchtung, Schatten und Reflexionen.



Mit virtuellen Produktionstechniken können Produzenten, Regisseure und Schaffende aller Art im Kreativbereich die Tageszeit, die Jahreszeit, das Wetter und den (realen oder imaginären) Schauplatz ganz einfach kontrollieren, während sie Folgendes realisieren:

Kosteneinsparungen : Durch den Einsatz virtueller Kulissen, Requisiten und Figuren können Filmemacher den Bedarf an teuren physischen Kulissen und Requisiten verringern und gleichzeitig Drehort- und Reisekosten sparen.

: Durch den Einsatz virtueller Kulissen, Requisiten und Figuren können Filmemacher den Bedarf an teuren physischen Kulissen und Requisiten verringern und gleichzeitig Drehort- und Reisekosten sparen. Erhöhte Kontrolle : Filmemacher können das Endergebnis bereits während der Dreharbeiten in Echtzeit sehen und Anpassungen und Änderungen sofort vornehmen, ohne auf die Postproduktion warten zu müssen.

: Filmemacher können das Endergebnis bereits während der Dreharbeiten in Echtzeit sehen und Anpassungen und Änderungen sofort vornehmen, ohne auf die Postproduktion warten zu müssen. Kreative Flexibilität: Filmemacher können digitale Umgebungen schaffen, die in der Realität nicht möglich oder zu teuer wären, und erhalten so mehr kreative Freiheit und die Möglichkeit, neue und innovative visuelle Effekte zu erzeugen.



"Als bahnbrechende Technologie ist die virtuelle Produktion vergleichbar mit der Revolution der digitalen Fotografie in den späten 90er Jahren. Durch erhebliche Kosteneinsparungen bei gleichzeitig unvergleichlicher kreativer Flexibilität und Qualitätskontrolle wird die virtuelle Produktion die Art und Weise, wie Mode- und Werbeinhalte produziert werden, radikal verändern.

Einfach ausgedrückt: Anstatt zu einem Drehort zu fahren, bringen wir den Ort der Wahl in unsere Studios, und zwar in einem realistischen und vollständig immersiven Kontext. Im Vergleich dazu kann die virtuelle Produktion sogar tiefgreifendere Marktveränderungen mit sich bringen als die jüngste digitale Revolution, da sie eine natürliche Weiterentwicklung ist.

Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Mode- und Werbeindustrie diesen bedeutenden technologischen Fortschritt schnell bewerten und übernehmen wird." - Federico Pignatelli, Gründer und President

Pier59 Studios feiert diese Eröffnung am Mittwoch, 8. Februar, ab 19 Uhr. Vorbesichtigungen der Möglichkeiten in Bezug auf die virtuelle Produktion sind nur nach vorheriger Anmeldung möglich.

ÜBER PIER59 STUDIOS

Pier59 Studios, 1995 von Federico Pignatelli und seiner Art and Fashion Group Corporation gegründet, ist ein über 10.000 Quadratmeter großes, erstklassiges Fotografie- und Multimediastudio an den Chelsea Piers in New York City (USA). Der größte Foto- und Multimediakomplex der Welt ist mit modernster Technik ausgestattet und erfüllt die Bedürfnisse von Fotografen, Designern, Werbeagenturen und Fernsehproduktionsfirmen. Pier59 Studios verfügt über elf säulenfreie Studioräume, darunter eine ca. 500 Quadratmeter große Tonbühne, die für Live-Auftritte, Sonderveranstaltungen, Video- und Werbeprojekte gebaut wurde. Neun Studios sind sowohl für natürliches als auch für künstliches Licht konzipiert und mit beweglichen, einziehbaren Wänden ausgestattet, um volle Flexibilität und Modularität ihrer einzigartigen säulenlosen Räume zu ermöglichen, die allen Produktionsanforderungen gerecht werden.

