Koblenz (ots) -- 49 Prozent der 15- bis 30-Jährigen interessieren sich für Luxusautos- Je jünger, desto mehr Faszination für StatussymboleJunge Deutsche sind sich einig: Bei Luxusgegenständen geht nichts über teure Autos. Rund jeder zweite unter 30-Jährige begeistert sich für Luxuswagen. Dahinter folgen Markenbekleidung (34 Prozent) und Immobilien (33 Prozent). Kunst und hochpreisige Genussmittel wie Schampus, Kaviar & Co. stehen mit 14 bzw. acht Prozent hingegen weniger hoch im Kurs. Den einen oder anderen Wunsch haben sich die jungen Bundesbürger auch schon erfüllt bzw. erfüllen lassen: Der Wert des teuersten Luxusgegenstands im eigenen Besitz liegt durchschnittlich bei 5.938 Euro. Dies sind Ergebnisse der repräsentativen Studie "Flexkultur in Deutschland", für die im August 2022 insgesamt 3.000 Deutsche im Alter von 15 bis 30 Jahren online befragt wurden."Mercedes-AMG, Lamborghini und andere hochpreisige Automarken faszinieren gerade die jüngsten Deutschen", sagt Markus Baulig, Geschäftsführer bei Baulig Consulting. "In ihren Augen darf man auch gerne die Markenprodukte zeigen, die man besitzt oder anderen nacheifern, die sie bereits besitzen. So möchten auch wir junge Selbstständige motivieren, ihre Ziele zu erreichen."Wer gerne Statussymbole zur Schau stellt - im Jugendjargon auch flexen genannt - findet Luxusgegenstände besonders interessant. 58 Prozent der "Flexer" sind von Autos fasziniert, 42 Prozent von Markenkleidung und 39 Prozent von Immobilien. Lediglich bei der Wohnungseinrichtung ist das Interesse derjenigen größer, die keinen Wert auf Statussymbole legen. 19 Prozent von ihnen finden Hausrat spannend, aber nur 15 Prozent der Flexer.Das Interesse an Luxusprodukten geht in der Regel mit steigendem Alter zurück. Luxusautos faszinieren 55 Prozent der 15- bis 18-Jährigen, aber nur 44 Prozent der 25- bis 30-Jährigen. Ähnlich ist es bei Markenkleidung. Diese spricht 39 Prozent der Minderjährigen an, bei den Befragten ab 25 Jahren sind es 32 Prozent."Auch wenn die Generation Z noch nicht so finanzkräftig ist, spielen Luxusgegenstände für sie eine wichtige Rolle", so Baulig. "Der Schlüssel zum Erfolg ist dabei eine zielgruppengerechte Marketing-Strategie."Frauen sind besonders fasziniert von Schmuck, Männer von UhrenJunge Frauen interessieren sich besonders stark für Schmuck. 38 Prozent von ihnen finden Juwelierwaren spannend, bei den jungen Männern sind es nur 25 Prozent. Auch bei Wohnungseinrichtung ist das Interesse der Frauen mit 22 Prozent größer als das der Männer (14 Prozent). Diese begeistern sich hingegen mehr für Uhren. 31 Prozent von ihnen haben eine Leidenschaft dafür, aber nur 18 Prozent der Frauen.Die jungen Deutschen interessieren sich aber nicht nur für Statussymbole, sondern sie besitzen auch selbst welche. Der Wert des teuersten Luxusgegenstands im eigenen Besitz liegt bei jedem zweiten Befragten bei unter 1.000 Euro. Bei jedem Dritten sind es 1.000 bis 10.000 Euro, bei jedem Sechsten sogar mehr als 10.000 Euro.Über die StudieFür die Studie "Flexkultur in Deutschland" wurden im Auftrag von Baulig Consulting bundesweit 3.000 deutschsprachige Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 15 bis 30 Jahren befragt. Die Umfrage ist repräsentativ nach Geschlecht, Alter und Bundesland. Das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) hat die Umfrage im August 2022 online durchgeführt.Über Baulig ConsultingBaulig Consulting ist die erste digitale Unternehmensberatung in Deutschland, die mittelständische Kunden in den Bereichen Umsatzsteigerung und Vertrieb mit Fokus auf digitale Absatzwege berät. Seit der Gründung im Jahr 2016 wurden über 4.000 Kunden via Online-Trainings und Video-Calls zu erprobten, standardisierten Lösungen beraten und in der Umsetzung begleitet. Die Baulig-Unternehmensgruppe beschäftigt rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hat ein jährliches Auftragsvolumen von über 31 Millionen Euro. Baulig Consulting wurde 2021 erneut fünffach TÜV-zertifiziert. Mehr Informationen: www.bauligconsulting.de.