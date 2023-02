Hamburg (ots) -



Der Schauspieler Paul Rudd glaubt, das Geheimnis einer glücklichen Ehe gefunden zu haben: gemeinsames Karaokesingen. Zusammen zu singen sei für die Ehe "ein big deal" sagt er in der aktuellen Ausgabe des ZEITmagazins. Seine Frau und er seien immer auf der Suche nach Liedern, die sie zusammen vor der Karaoke-Anlage in ihrem Haus in New York interpretieren könnten: "Wir suchen ständig nach solchen Liedern, mit denen wir den anderen überraschen können. Manchmal sind es großartige Songs, manchmal sind sie einfach nur lächerlich" erklärt der Schauspieler. "Wir machen das jetzt schon seit vielen Jahren, und es wird immer schwieriger. Doch wenn wir so einen Song finden, ist es ganz toll. Das ist etwas, was eine Ehe zusammenhält." Problematisch sei nur das Feedback seiner zwei Kinder: "Meine Kinder sehen mir dabei zu und rufen: ,Gott, bist du schlecht!'"



Paul Rudd wurde 2021 zum "Sexiest Man Alive" gekürt. Ab 17. Februar ist er in dem Film "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" zu sehen.



