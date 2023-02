Die Aktie der Shop Apotheke Europe ist derzeit nicht zu bremsen. Im Monatsvergleich fürht die Liste der Top-Gewinner im SDAX mit einem Plus von rund 40 Prozent an. Auch am heutigen Mittwoch gehört sie mit einem Plus von 4,3 Prozent auf 73,80 Euro zu den besten Werten des Tages. Zudem gelang ihr der Sprung auf ein neues 5-Monatshoch.Das Papier gilt als einer der Hauptprofiteure der Einführung des E-Rezepts in Deutschland. Auch einige Analysten haben sich zuletzt positiv zu der Aktie geäußert. Die ...

