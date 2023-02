Dass Larry Page und Sergey Brin Milliardäre sind, ist jedem klar. Nun steigen sie in die nächste Ebene auf: "Centmilliardäre" besitzen ein Vermögen mit zwölf Stellen. Das Vermögen der beiden Google-Gründer wird bald zum ersten Mal in diesem Jahr die 100-Milliarden-US-Dollar-Grenze überschreiten, prognostiziert Business Insider. Zuletzt hatte Larry Page die zwölfte Null am 12. September 2022 erreicht, bei Sergey Brin war es zuletzt am 25. August so weit. Grund für Schwankungen ist der Aktienkurs der Google-Mutter ...

