AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.13 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.163,25 -0,3% +7,8% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.765,00 -0,1% +15,8% Euro-Stoxx-50 4.227,75 +0,4% +11,4% Stoxx-50 3.903,41 +0,7% +6,9% DAX 15.432,00 +0,7% +10,8% FTSE 7.919,79 +0,7% +5,5% CAC 7.165,54 +0,5% +10,7% Nikkei-225 27.606,46 -0,3% +5,8% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 136,15% +0,10 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 2,35 +0,01 -0,22 US-Rendite 10 J. 3,64 -0,03 -0,24

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,14 77,14 +1,3% +1,00 -2,9% Brent/ICE 84,49 83,69 +1,0% +0,80 -1,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 54,68 55,40 -1,3% -0,73 -26,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.883,14 1.871,30 +0,6% +11,84 +3,3% Silber (Spot) 22,49 22,18 +1,4% +0,31 -6,2% Platin (Spot) 990,30 978,00 +1,3% +12,30 -7,3% Kupfer-Future 4,11 4,08 +0,7% +0,03 +7,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der am Vortag letztlich positiv von Aktienanlegern aufgenommenen Rede von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell kommen Investoren nun doch Zweifel. Mit einem Tag Abstand interpretieren Marktakteure die Powell-Aussagen nun nicht mehr ganz so als vermeintlich taubenfaft wie zuvor. Es bleibe ein Phänomen, dass die Finanzmärkte nur das hören, was sie hören wollen, heißt es im Handel mit Blick auf die Zinserwartungen in den USA. "Eine weitere falkenhafte Rede bleibt ungehört", sagt Analystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote. Am Mittwoch werden sich weitere Fed-Vertreter und -Vertreterinnen zu Wort melden und der Zinsdebatte somit neue Nahrung geben.

Chipotle Mexican Grill verbilligen sich vorbörslich um 5 Prozent. Die Restaurantkette hat Umsatz und Ergebnis im vierten Quartal zwar kräftig gesteigert, die Konsensschätzungen aber verfehlt.

New Relic übertraf im dritten Geschäftsquartal mit Umsatz und Ergebnis je Aktie die Erwartungen des Markts. Überdies wächst der Kundenstamm des Anbieters von Software-Lösungen nach eigenen Angaben rasch. Die Aktien schießen um 17,6 Prozent nach oben.

Enphase Energy verteueren sich um 10,3 Prozent. Das Energietechnikunternehmen hat den Umsatz im vierten Quartal deutlich gesteigert und rechnet mit einer Fortsetzung des guten Geschäftsverlaufs im ersten Quartal.

Mit einem optimistischen Ausblick und starken Geschäftszahlen überzeugte auch Fortinet (+11,5%).

Dagegen enttäuschte der Ausblick des Telekommunikationsunternehmens Lumen Technologies (-13%).

Manchester United steigen um 17% - nach einem Bericht über ein bevorstehendes Gebot aus Katar.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

18:30 DE/Metro AG, Ergebnis 1Q

19:00 DE/Deutsche Börse AG, Jahresergebnis

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Man könnte den Optimismus bereits als ungesund hoch bezeichnen, warnt ein Vermögensverwalter. Aktien- und Rentenanleger reagierten unterschiedlich auf die Kommentare von Fed-Präsident Jerome Powell. Powell hatte am Vortag betont, dass die Zentralbank die Leitzinsen eventuell über das Maß, welches derzeit am Markt eingepreist sei, hinaus anheben müsse. Gleichzeitig gehe die Fed aber davon aus, dass sich die Inflation noch im laufenden Jahr signifikant verringern werde. VW verlieren 0,9 Prozent. Der Cashflow ist unter den Erwartungen ausgefallen, auch der operative Gewinn hat die Prognosen verfehlt. Positiv werden die vorläufigen Geschäftszahlen von Eon gewertet, für die Aktie geht es um 1,7 Prozent nach oben. ABN Amro (+7,6%) hat zwar weniger verdient, die Erwartungen wurden aber klar übertroffen. Zudem kündigte das Kreditinstitut ein Aktienrückkaufprogramm an. Als "enttäuschend" stufen die Analysten von Citi die Geschäftszahlen von Vontobel (-4,3%) ein. Ernüchternd verläuft der Börsenstart der United-Internet-Tochter Ionos. Die Aktie fällt unter Ausgabepreis. Qiagen gewinnen nach Zahlenausweis 1,4 Prozent. Positiv hebt Jefferies den Gewinn heraus.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:33 Di, 17:52 % YTD EUR/USD 1,0748 +0,2% 1,0738 1,0704 +0,4% EUR/JPY 140,56 -0,1% 140,85 140,57 +0,1% EUR/CHF 0,9875 -0,2% 0,9891 0,9886 -0,2% EUR/GBP 0,8877 -0,3% 0,8905 0,8906 +0,3% USD/JPY 130,78 -0,2% 131,19 131,37 -0,3% GBP/USD 1,2108 +0,5% 1,2057 1,2015 +0,1% USD/CNH (Offshore) 6,7908 +0,2% 6,7895 6,7926 -2,0% Bitcoin BTC/USD 23.194,40 -0,2% 23.227,07 23.005,28 +39,7%

Der Dollar schwächelt, nachdem die Rede von Fed-Chef Jerome Powell als tentenziell taubenhaft aufgesfasst worden ist. Powells Äußerungen stimmten mit denen überein, die er vor dem starken US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag und der Fed-Sitzung am vergangenen Mittwoch gemacht habe. Weil am Zinsterminmarkt zwei weitere Zinserhöhungen um je 25 Basispunkte ohnehin eingepreist gewesen seien, gebe es keinen Katalysator für einen Anstieg der Zinssätze. Daher gebe der Dollar nach.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Börsen hat sich keine einheitliche Tendenz feststellen lassen. Die anfängliche Unterstützung von der Wall Street ließ im Verlauf an den meisten Handelsplätzen nach. In den USA hatten die Aktienkurse am Dienstag kräftig zugelegt, nachdem sich US-Notenbankchef Jerome Powell bei einem Auftritt weniger falkenhaft geäußert hatte als befürchtet. In Tokio belastete der festere Yen und enttäuschende Zahlenausweise sowie Ausblicke heimischer Unternehmen. Nintendo verbilligten sich nach einer Gewinnwarnung um 7,5 Prozent. Auch Sharp (-12,6%) hatte eine Gewinnwarnung ausgegeben. Softbank Group (-5,1%) überraschte negativ mit einem Verlust. Zahlen und Ausblick von Subaru (-1,9%) wurden ebenfalls negativ aufgenommen. Die chinesischen Börsen drehten ins Minus. Belastend dürften sich hier die Aussagen von US-Präsident Biden ausgewirkt haben. In seiner Rede zur Nation legte der US-Präsident den Fokus auf US-amerikanische Lieferketten und die eigene Wirtschaft, dies könnte im Gegenzug als Belastung für die chinesische Wirtschaft gewertet werden. Meituan sanken um 6,5 Prozent. Douyin will dem Essenslieferdienst demnächst Konkurrenz machen. Der Kospi in Seoul legte derweil deutlich zu. Auftrieb erhielt der Index von Technologiewerten, die ihren US-Pendants nach oben folgten. Nach Zahlenvorlage schlossen Woori Financial und Shinhan Financial Group 4,1 bzw. 1,8 Prozent höher. Der australische Aktienmarkt wurde gestützt von den Sektoren Finanzen und Rohstoffe. Suncorp legten um 4,6 Prozent zu, nachdem der Versicherer überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt hatte. Auch die Zahlen des Baumaterialherstellers Boral (+13%) kamen gut an.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall Staats- und Unternehmensanleihen treten auf der Stelle. Die Aufnahmebereitschaft am Primärmarkt ist auf dem aktuellen Niveau gut. Die Covered Bonds von Banco Santander, Belfius Bank und SMBC konnten nach Aussage der DZ Bank am Vortag allesamt unter der ersten Preisindikation bei teils recht geringen Neuemissionsprämien platziert werden. Lediglich der Covered Bond der Santander habe eine Neuemissionsprämie von 10 Basispunkten aufgewiesen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

DEUTSCHE POST

und Verdi haben die dritte Runde der Tarifverhandlungen für die 160.000 Tarifbeschäftigten des Bonner Logistikkonzerns am Mittwoch begonnen. Beide Parteien planen zwei Tage für die dritte Runde in Düsseldorf ein, in der die Deutsche Post nach eigenen Angaben erstmals ein eigenes Angebot vorlegen will.

HANNOVER RÜCK

erhöht Preise um durchschnittlich 8,0 Prozent. Getrieben von einem hohen Aufkommen an Schäden und einer Verknappung des Angebots hat die Hannover Rück in der Erneuerungsrunde zum 1. Januar 2023 höhere Preise durchsetzen können.

RWE

will mit zwei asiatischen Partnern die Entwicklung eines Projekts für nachhaltiges Ammoniak im Hafen von Corpus Christi in den USA prüfen. Wie das DAX-Unternehmen mitteilte, hat es eine strategische Allianz mit Lotte Chemical aus Südkorea und Mitsubishi aus Japan zur langfristigen Entwicklung von weltweit stabilen Lieferketten für grünes und blaues Ammoniak vereinbart.

QIAGEN

Bei Qiagen werden die Umsätze mit Covid-Bezug angesichts der auslaufenden Pandemie in diesem Jahr nach Einschätzung von Finanzvorstand Roland Sackers auf ein Niveau von 200 bis 210 Millionen Dollar zurückgehen. 2022 hatte der Testspezialist aus dem Rheinland noch Einnahmen von 470 Millionen Dollar verbucht.

SIEMENS ENERGY

Nach dem Auslaufen des Börsenhandels von Siemens Gamesa am Dienstagabend hält der Münchner Mutterkonzern Siemens Energy 97,79 Prozent aller Aktien des spanischen Windenergie-Unternehmens. Das geht aus einer Mitteilung der spanischen Börsenaufsicht CNMV hervor.

CANCOM

hat im vergangenen Jahr wegen negativer Sondereffekte beim operativen Ergebnis seine Prognose verfehlt. Der im SDAX und TecDAX notierte Konzern kündigte für das laufende Geschäftsjahr 2023 ein Programm zur Steigerung der Profitabilität an, das sowohl Kosten als auch Unternehmensabläufe optimieren soll.

ENCAVIS

erwirbt von der Bremer Energiekontor AG einen Windpark in Nordrhein-Westfalen mit einer Erzeugungsleistung von 11,2 Megawatt (MW). Wie der MDAX-Konzern mitteilte, bietet der erworbene Windpark besonders planbare Erträge, da er auf langfristige, historische Daten zum Windaufkommen in der Region zurückgreifen kann.

HAPAG-LLOYD

will die Ausschüttung an die Anteilseigner angesichts des deutlich gestiegenen Gewinns 2022 spürbar anheben. Wie das Unternehmen mitteilte, will der Vorstand der Hauptversammlung eine Dividende von 63 Euro je Aktie vorschlagen nach 35 Euro im Vorjahr.

HEIDELBERGER DRUCK

hat im dritten Geschäftsquartal Umsatz und bereinigten operativen Gewinn leicht gesteigert, unter dem Strich aber deutlich weniger verdient. Der Konzern sieht sich im Plan für die Ziele im Gesamtjahr. Wie der SDAX-Konzern mitteilte, stieg der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) im Zeitraum Oktober bis Dezember auf 49 Millionen Euro von 31 Millionen im Vorjahr.

PATRIZIA

hat sein Transaktionsvolumen im vergangenen Jahr nahezu auf Vorjahresniveau gehalten. Das Unternehmen habe 2022 Transaktionen im Volumen von 6,5 Milliarden Euro abgeschlossen, das war ein Rückgang um 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie die Patrizia SE mitteilte. Rund 70 Prozent der Transaktionen seien Akquisitionen gewesen.

ABN AMRO

hat im vierten Quartal deutlich weniger verdient. Die Erwartungen wurden aber klar übertroffen. Zudem kündigte das Kreditinstitut ein Aktienrückkaufprogramm über 500 Millionen Euro an.

AKZO NOBEL

wurde von höheren Kosten belastet. Trotz höherer Erlöse sank der Gewinn deutlich. Der operative Gewinn sackte auf 103 Millionen Euro von 205 Millionen Euro im Vorjahr ab. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn ging auf 126 Millionen Euro von 209 Millionen Euro zurück. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 117 Millionen gerechnet.

ZURICH

will einem Zeitungsbericht zufolge mit Milliardenaufwand zukaufen. Wie die Irish Times berichtet, verhandelt Zurich über eine Übernahme der Einheiten der Liberty Mutual Group in Irland, Spanien und Portugal, die vergangenes Jahr zum Verkauf gestellt wurden.

