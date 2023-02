Hochspannung bei der BVB Aktie - DFB-Pokal und CL ante portas

Die BVB Aktie ist am Mittwoch und damit wenige Stunden vor dem KO-Spiel im DFB-Pokal gegen den VfL Bochum gefragt. Anleger erhoffen sich eine Fortsetzung der zuletzt positiven Form. In der UEFA-Champions-League gastiert der FC Chelsea in einer Woche in Dortmund.

Ein Anteilsschein kostet am Vormittag rund 4,15 Euro und damit 0,34 Prozent mehr im Vergleich zum Vortag. Formstarker BVB lässt Anleger wieder hoffen - DFB-Pokal verspricht zusätzliche Einnahmen Die zuletzt starke Form des BVB hat Aktionäre offensichtlich wieder hellhörig werden lassen. In diesem Jahr konnten alle Pflichtspiele für sich entschieden werden. Mit über 4,20 Euro je Aktie notierte das Papier der Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA am Dienstag auf dem höchsten Stand seit Mitte August 2022.

Wenn es heute Abend im DFB-Pokal gegen den Stadtnachbarn Bochum geht, dürften Börsianer weiterhin gespannt sein. Beim Einzug in das Viertelfinale winken den Mannschaften laut Angaben der Agentur SID 1.673,975 Euro.

Für die erste Runde gab es für jede Mannschaft bereits 209.247 Euro, in der zweiten Runde 418.494 Euro und für das Achtelfinale 836.988 Euro.

Das Halbfinale hält bereits 3.347.950 Euro bereit. Dem Verlierer des Finals fließen 2.880.000 Euro in die Taschen, dem Gewinner 4.320.000 Euro.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

