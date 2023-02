Um das Wachstum zu beschleunigen und sich an neue geschäftliche Herausforderungen anzupassen, verbindet SATEBA auf intelligente Weise ein ganzes Ökosystem von externen und internen Informationssystemen (IS) und Anwendungen mit der AtomSphere -Platform von Boomi

Innerhalb von sechs Monaten baute SATEBA dank der nahtlosen Zusammenarbeit zwischen Boomi und dem Partner IFS ein modernes Informationssystem auf, das Arbeitsabläufe automatisiert und den elektronischen Datenaustausch (EDI) in Echtzeit nutzt, um die Prozesse zwischen den wichtigsten Geschäftsfunktionen von der Produktion/Lieferkette bis hin zum Finanz-/Buchhaltungswesen, dem Personalwesen/Lohnbuchhaltung und mehr zu optimieren

Boomi, das führende Unternehmen für intelligente Konnektivität und Automatisierung, gab heute bekannt, dass SATEBA, ein europäischer Marktführer im Bereich der Konstruktion und Lieferung von Betonteilen für die Eisenbahninfrastruktur, die Boomi AtomSphere-Plattform implementiert hat, um seine Informationssysteme zu überarbeiten, das Wachstum zu beschleunigen und nachhaltige Eisenbahnlösungen zur Unterstützung der Dekarbonisierungsinitiativen zu entwickeln.

Nach seiner Unabhängigkeit von der Consolis-Gruppe und der Übernahme durch TowerBrook Capital Anfang 2021 wollte SATEBA seine digitale Transformation beschleunigen, indem es seine IT-Systeme modernisierte, um seine betriebliche Effizienz und Innovationsfähigkeit zu verbessern. Zu diesem Zweck musste das Unternehmen den Informationstransfer zwischen den Anwendungen strukturieren und rationalisieren, um Rationalisierung und Datenqualität für die wichtigsten Geschäftsfunktionen, einschließlich Produktion/Lieferkette, Finanz-/Buchhaltung und HR/Lohnbuchhaltung, sowie für spezifische Software-as-a-Service (SaaS)-Lösungen, die das Unternehmen nutzt, zu gewährleisten.

SATEBA, das in zehn Ländern in ganz Europa tätig ist, vertraute auf Boomis Integration-Platform-as-a-Service (iPaaS), um alle seine Prozesse zu harmonisieren, Datenflüsse in Echtzeit einzurichten und die Implementierung gemeinsamer Tools für seine 16 Produktionsstandorte und sein Entwicklungszentrum innerhalb von nur sechs Monaten sicherzustellen. Für das Projekt arbeitete Boomi eng mit dem Enterprise Resource Planning (ERP) Softwareanbieter IFS und Integrationspartnern zusammen.

"Bei SATEBA wechseln wir von einem alten digitalen Schema, das eine Menge Dateneingabe erforderte, zu einem hyperoptimierten Szenario, das unsere tägliche Effizienz verbessert", sagte Vincent Fournier, General Manager France Business Development Manager der SATEBA Group. "Wir haben jetzt ein vollständig integriertes Anwendungssystem mit der Boomi AtomSphere-Plattform als Gateway, vom Auftragseingang bis zur Rechnungsstellung, die alle in Echtzeit zugänglich sind, um eine bessere Geschäftstransparenz zu gewährleisten."

Die IT-Abteilung und das Managementteam von SATEBA wählten die Boomi-Plattform aufgrund ihrer Benutzerfreundlichkeit, des Low-Code-Ansatzes und der schnellen Bereitstellung. Bei der Modernisierung der Informationssysteme war es für die IT-Abteilung von SATEBA von entscheidender Bedeutung, die betriebliche Kontinuität der 16 Produktionsstandorte zu gewährleisten sowie die Konnektivität und den Datenzugriff für die rund 230 Nutzer der zentralen Plattform sicherzustellen, damit die 1.000 Mitarbeiter des Unternehmens, die häufig im Außendienst tätig sind, davon profitieren können.

Ab 2021, zu Beginn der Einführung des neuen ERP, arbeitete SATEBA mit Boomi, IFS und den Integrationspartnern Fekra und BeeBay zusammen, um Boomi-Flows zu entwickeln, die die Verarbeitung standardisieren und den Datentransfer zwischen den Anwendungen optimieren sollten. Insgesamt wurden mehr als 25 Anwendungsschnittstellenflüsse, darunter 20 Echtzeitdatenflüsse, zunächst in einer Pilotphase in Finnland implementiert. Nach dem erfolgreichen Pilotprojekt, das weniger als sechs Monate dauerte, beschleunigte SATEBA die Einführung an den übrigen 16 Standorten des Unternehmens in ganz Europa sowie in seinem Entwicklungs- und Testzentrum.

"SATEBA unternahm ein ehrgeiziges Unterfangen, um in kürzester Zeit ein völlig neues Informationssystem von Grund auf aufzubauen", so Pierre Oudot, Senior Manager, Boomi South. "Dank der nahtlosen Zusammenarbeit zwischen Boomi und IFS sowie den leistungsstarken Funktionen unserer Plattform war SATEBA in der Lage, eine sehr komplexe Reihe von IT-Systemen, Anwendungen und Datenquellen über mehrere Geschäftseinheiten und geografische Standorte hinweg schnell und intelligent zu verbinden und das alles, während kritische Geschäftsabläufe weiterlaufen, um das Wachstum zu beschleunigen."

Als kategorieführendes, globales Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen verfügt Boomi über eine wachsende Community von mehr als 100.000 Mitgliedern und eines der größten Arrays globaler Systemintegratoren (GSI) im iPaaS-Bereich. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Netzwerk von rund 800 Partnern, darunter Accenture, Deloitte, SAP und Snowflake, und arbeitet mit den größten Hyperscaler-Cloud-Service-Anbietern zusammen, darunter Amazon Web Services, Google und Microsoft.

Boomi wurde vor Kurzem in die Deloitte Technology Fast 500 und Inc. 5000 als eines der am schnellsten wachsenden und innovativsten Technologieunternehmen Amerikas gelistet und wurde kürzlich von Nucleus Research in die Liste der "Hot Companies to Watch in 2023" aufgenommen. Das Unternehmen wurde außerdem mit zwei internationalen Stevie Awards für das Unternehmen des Jahres und die Produktinnovation, dem Gold Globee Award in der Kategorie Platform as a Service (PaaS), dem Merit Award for Technology in der Kategorie Cloud Services, dem Stratus Award als Global Leader in Cloud Computing 2022 und dem renommierten 5-Sterne-Rating im CRN Partner Program Guide ausgezeichnet.

