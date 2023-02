LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BP von 700 auf 1000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das neue Kursziel impliziere Kursverdoppelungspotenzial, schrieb Analystin Lydia Rainforth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Neue Informationen zur Strategie richteten sich an die Bedenken der Investoren und ermöglichten eine Neubewertung der Aktie. Das Fördergeschäft des Ölkonzerns zusammen mit einem profitablen Erneuerbare-Energien-Geschäft besserten den freien Barmittelfluss./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2023 / 21:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2023 / 05:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0007980591

