Die Auslieferung der flugtauglichen optischen Kommunikationsterminals ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur erwiesenen Weltraumtauglichkeit der Produktfamilie LOS ANGELES und MÜNCHEN, 8. Februar 2023 - Mynaric (NASDAQ: MYNA) (FRA: M0YN), ein führender Anbieter von industrialisierten, kosteneffizienten und skalierbaren Laserkommunikationsprodukten, gab heute die Auslieferung mehrerer CONDOR Mk2 optischer Kommunikationsterminals an Telesat Government Solutions (GS), eine hundertprozentige US-Tochter des führenden Satellitenbetreibers Telesat (NASDAQ und TSX: TSAT), bekannt. Die erste Lieferung von flugtauglichen optischen CONDOR-Kommunikationsterminals für Weltraumanwendungen durch Mynaric ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur erwiesenen Weltraumtauglichkeit der Produktfamilie. Als nächstes werden die Terminals im Rahmen des Blackjack Track B Programms der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) an den Croupier-Satelliten montiert und anschließend in den Weltraum gebracht, um den Betrieb der Mission aufzunehmen. "Die Auslieferung flugtauglicher Raumfahrtprodukte ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung von Mynaric und bringt uns der erwiesenen Weltraumtauglichkeit in den nächsten Monaten einen großen Schritt näher", sagte Bulent Altan, Co-CEO von Mynaric. "Wir haben uns auf diese erste Kundenmission unseres CONDOR-Produkts durch umfangreiche Produktentwicklung und -tests durch unser Team und eine enge Zusammenarbeit mit dem Team von Telesat GS vorbereitet. Jetzt freuen wir uns auf die abschließende Phase der Startvorbereitungen und auf die Betriebsphase der Mission, die die Bedeutung der Laserkommunikationstechnologie in vermaschten LEO-Konstellationen weiter untermauern wird." "Mit dem Übergang von Satellitenprogrammen vom Reißbrett zur Umsetzung konzentrieren wir uns nun voll und ganz darauf, unseren Kunden industrialisierte und kosteneffiziente optische Kommunikationsendgeräte in großem Maßstab zu liefern", sagte Mustafa Veziroglu, Co-CEO von Mynaric. "Unsere Laserkommunikationsprodukte sind auf dem besten Weg, dieses Jahr erhebliche Produktionssteigerungen zu erfahren, und wir freuen uns darauf, dieses Jahr weitere flugtaugliche Einheiten an bestehende und potenzielle Kunden zu liefern." Blackjack ist ein gemeinsames Technologiedemonstrationsprojekt der DARPA und der U.S. Space Force zur Bewertung des Nutzens und der Betriebskonzepte für eine groß angelegte, weit vermaschte Satellitenkonstellation im niedrigen Erdorbit. Das übergeordnete Ziel des Programms besteht darin, Entwicklungen aus dem kommerziellen Sektor zu nutzen, um handelsübliche Satellitenplattformen und Nutzlasten für Verteidigungszwecke zu schaffen. Im vierten Quartal 2020 wurde Mynaric von Telesat GS ausgewählt, optische Kommunikationsterminals für das Blackjack-Satellitenprogramm zu liefern, die nun ausgeliefert wurden. Die Lieferung der flugtauglichen CONDOR Mk2-Terminals an Telesat GS folgt kurz nach der Lieferung von HAWK-Einheiten an einen Energiekunden im vierten Quartal 2022. Über Mynaric?? Mynaric (NASDAQ: MYNA)(FRA: M0YN) ist führend in der industriellen Revolution der Laserkommunikation durch die Herstellung optischer Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen. Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über große Entfernungen zwischen sich bewegenden Objekten für drahtlose terrestrische, mobile, luft- und weltraumgestützte Anwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C.?? ?? Weitere Informationen finden Sie unter mynaric.com.?

