NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück nach Neuigkeiten zur Vertragserneuerung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die vom Rückversicherer durchgesetzten deutlichen Preiserhöhungen seien stark, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er bemängelte allerdings das schwächer als erwartet ausgefallene Prämienvolumen. Die Überarbeitungen der durchschnittlichen Analystenschätzungen (Konsens) dürften ihm zufolge dennoch nur geringfügig sein. Zudem sollten etwaige Änderungen am Konsens eher den in der vergangenen Woche vorgelegten Jahreszahlen und dem dort gegebenen Ausblick geschuldet sein./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2023 / 07:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2023 / 07:17 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008402215

