Am 4. Februar hat das US-Militär vor der Küste South Carolinas einen chinesischen Überwachungsballon abgeschossen. Doch was verbirgt sich eigentlich hinter den Flugobjekten, die bei all der modernen Technik wie ein Relikt vergangener Tage wirken? Es war der 2. Februar 2023, als in Nordamerika ein Ballon auftauchte, von dem zunächst niemand so richtig wusste, was genau seine Mission war oder wem er gehörte. Der Ballon flog über Westkanada und über Idaho in den Luftraum der Vereinigten Staaten von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...