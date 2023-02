München (ots) -Episodenfilm von Mariejosephin Schneider u. a. mit Andrea Sawatzki ab 5. März in der ARD Mediathek, am Sonntag, 5. März 2023, um 00:05 Uhr im ErstenDer dritte "ARD Debüt"-Film aus der diesjährigen Staffel der Nachwuchsreihe, "NOTES OF BERLIN" (rbb), wird am Sonntag, 5. März 2023 um 00:05 Uhr im Ersten ausgestrahlt und steht bis zwei Monate nach der Ausstrahlung im Ersten zum Abruf in der ARD Mediathek bereit.In 15 skurrilen Begegnungen erzählt "Notes of Berlin" von Mariejosephin Schneider voller Zuneigung von Berliner Charakteren, die man sonst gerne mal übersieht. Irgendwo zwischen Clubnacht und Wohnungsnot, zwischen Haustierflucht und Vaterfund zeigt der Film alltäglichen Irrsinn und nächtliche Begegnungen. Eine Liebeserklärung an Berlin, denn: "Das Herz der Stadt schlägt auf der Straße."Basierend auf Joab Nists gleichnamigem Blog ist jede Episode inspiriert durch eine echte Zettelbotschaft, die in den Straßen Berlins gefunden und auf www.notesofberlin.com veröffentlicht wurde.Zu den DarstellerInnen gehören Andrea Sawatzki (Joshs Mutter), Tom Lass (Alex), Paul Boche (Josh), Axel Werner (Dieter), Gareth Lennon (Carl), Olivia Kundisch (Wanda), Katja Sallay (Rosa), Yeliz Simsek (Selma), Jale Arikan (Selmas Mutter), Resit Ballikaya (Koch), Mex Schlüpfer (Mr. Karma), Stephanie Stremler (Karma-Opfer), Holger Behr (Queen Miriam), Stella Musell (Stella), Sean Black (Terry Savage), Gernot Kunert (Taxifahrer), Warsama Guled (Rawad) u.v.a.Buch: Mariejosephin Schneider, Co-Autor: Thomas Gerhold, Regie: Mariejosephin Schneider, Produzenten: Martin Danisch, Clemens Köstlin (Nico Kupferberg Film) und Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin (dffb), Associate Producer: Joab Nist, Redaktion: Verena Veihl, Cooky Ziesche (rbb), Förderer: Medienboard Berlin-Brandenburg. Entstanden im Rahmen der Initiative LEUCHTSTOFF von rbb und Medienboard Berlin-Brandenburg.Im Vorführraum des Ersten steht akkreditierten Journalist:innen "NOTES OF BERLIN" (https://presse.daserste.de/video/vorfuehrraum/index.html) zur Ansicht zur Verfügung. Eine Übersicht über die gesamte diesjährige "ARD Debüt"-Staffel gibt ein ausführliches Presseheft im Presseservice unter https://presse.daserste.de.Fotos über www.ardfoto.dePressekontakt:Dr. Lars JacobARD-Programmdirektion, Presse und InformationTel.: 089/558944-898E-Mail: lars.jacob@ard.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/5436524